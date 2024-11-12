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Силуанов рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком

Глава Минфина добавил, что его до сих пор привлекает пилотирование.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов мечтал в детстве стать летчиком. Об этом он сообщил в интервью проекту «ТАСС Дети».

«Я в детстве, не знаю почему, но хотел стать летчиком. Не космонавтом, а летчиком. Нравились военные самолеты, нравилась профессия и, честно говоря, об этом задумывался. Но так случилось, что пришел в Минфин и работаю в Минфине», — сказал Силуанов.

Министр добавил, что его и сейчас привлекает пилотирование — он бы непременно воспользовался такой возможностью, если бы она ему выпала. «Я сейчас люблю ездить за рулем. Конечно, не летаю, но за рулем на дороге тоже неплохо. Это драйв такой, немножко заряжает и [это] что-то даже из детства», — рассказал министр.