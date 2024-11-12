Силуанов рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком

Министр добавил, что его и сейчас привлекает пилотирование — он бы непременно воспользовался такой возможностью, если бы она ему выпала. «Я сейчас люблю ездить за рулем. Конечно, не летаю, но за рулем на дороге тоже неплохо. Это драйв такой, немножко заряжает и [это] что-то даже из детства», — рассказал министр.