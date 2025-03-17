Сильный ход. Тайвань будет лишать артистов гражданства за поддержку Китая

Тайвань начинает борьбу с артистами, отклоняющимися от политической линии не признанного большинством стран мира государства.
Азиатские иноагенты
Репрессии грозят тайваньским музыкантам, актёрам и певцам, которые открыто поддерживают политику Китая. По мнению главы ведомства по делам Китая Китайской республики Тайвань Цю Чуйчжэна, Пекин активно использует артистов с Тайваня «в собственных политических целях». Так как они имеют возможность активно влиять на умы поклонников, их будут лишать гражданства Тайваня, пишет со ссылкой на Цю Чуйчжэна Taipei Times.
Несмотря на отсутствие официального признания, на Западе любят представлять Тайвань в роли Давида, готовящегося противостоять агрессии китайского Голиафа. Понятно, чаще всего звучат речи о демократии, которая на острове есть, а в материковом Китае — нет. Тем не менее, осуждать решение властей Тайваня ни в США, ни в Европе никто не торопится. Впрочем, ровно то же творилось, когда Украина запрещала русскоязычную музыку или лишала гражданства министров, входящих в кабинет правительства при Викторе Януковиче.
По мнению политолога Александра Дудчака, удивляться тут совсем нечему. «Что-то демократии как-то видоизменились. Сейчас многих так называемых демократических странах есть подобные проблемы. Та же Украина, почему-то, считает себя демократической страной, да и и Евросоюзе многие так думают. Европа, сошедшая с ума, вспоминает, что что-то похожее на демократию там родилось. Ну, и Тайвань в ту же степь, поскольку это территория поддерживаемая Западом и США, и демократия у них соответствующая. Всё, что не по их лекалам, что не соответсвует их жёстким установкам, отрицается, это сейчас власти Тайваня и демонстрируют, взявшись за артистов», — рассказал эксперт aif.ru.
В России иначе
При этом Дудчак отметил, что в России ситуация с отдельными иноагентами отличается от тайваньской, поскольку многие бывшие «звёзды» и кумиры юных умов одними словами не ограничиваются.
«У нас есть люди, которые, родившись здесь, сходят с ума и действуют в интересах врагов России не просто на словах, а подкрепляют их ещё и действиями, финансируя противника. В таком случае, я думаю, вполне можно рассматривать вариант лишения гражданства, потому что, если враг демонстрирует свою позицию открыто, подтверждает действиями, что он ненавидит Россию, с какой стати он будет гражданином? Может, он ещё и пенсию будет получать за свои вражеские действия? У нас есть соответствующие статья в УК РФ, которые адекватно реагируют на такие поступки, но, поскольку ситуация в мире меняется, обсуждать такие действия вполне уместно», — заявил эксперт.