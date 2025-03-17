Сильный ход. Тайвань будет лишать артистов гражданства за поддержку Китая

«У нас есть люди, которые, родившись здесь, сходят с ума и действуют в интересах врагов России не просто на словах, а подкрепляют их ещё и действиями, финансируя противника. В таком случае, я думаю, вполне можно рассматривать вариант лишения гражданства, потому что, если враг демонстрирует свою позицию открыто, подтверждает действиями, что он ненавидит Россию, с какой стати он будет гражданином? Может, он ещё и пенсию будет получать за свои вражеские действия? У нас есть соответствующие статья в УК РФ, которые адекватно реагируют на такие поступки, но, поскольку ситуация в мире меняется, обсуждать такие действия вполне уместно», — заявил эксперт.