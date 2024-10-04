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Сильный эффект. Эксперты назвали простой продукт, защищающий от онкологии

Одним из востребованных и при этом доступных продуктов, который несет максимум пользы, является чеснок.

Источник: Freepik

Чеснок стал героем программы «О самом главном». Александр Мясников и приглашенный в студию эксперт шеф-повар Глеб Астафьев рассказали о его несомненной пользе для здоровья и дали своеты, как его можно есть.

«Чеснок — одна из основных специй русской кулинарии. Что бы мы ни готовили, чесночок обязательно. Что в тещин язык (баклажаны с томатами), что в свеклу, что в творог», — пояснил Астафьев.

Особой пользой отличается резаный чеснок, причем чем мельче, тем лучше, он будет острее из-за аллицина в его составе.

Мясников и Астафьев заявили, что чеснок отличается противомикробной активностью. Также чеснок имеет защитные свойства от рака. «Вообще это как средство укрепления иммунитета, там много антиоксидантов, и как антионкологическое средство. Во всяком случае в литературе фигурирует чеснок как одна из возможных положительных вещей», — пояснил Мясников.

Можно сделать смесь из чеснока и меда, можно смешать его с кисломолочными продуктами, причем это будет низкокалорийный продукт. Можно запечь чеснок и смешать его с оливковым маслом. Чеснок также может быть приправой к салату, мясу и многим другим блюдам. У запеченного чеснока есть одно основное преимущество — он меньше пахнет, чем свежий.

«Мы чеснок любим за то, что он, вроде бы, снижает уровень холестерина, используется при аритмии, желчно-каменной болезни, при ОРВИ реально полезен чеснок, так как в нем антиоксиданты. Он официально входит в семерку самых полезных продуктов наравне со фруктами, овощами, рыбой, молочными продуктами, орехами, черным шоколадом. Все они богаты различными полезными биологически активными веществами», — предупредил Мясников.