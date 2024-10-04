Сильный эффект. Эксперты назвали простой продукт, защищающий от онкологии

Можно сделать смесь из чеснока и меда, можно смешать его с кисломолочными продуктами, причем это будет низкокалорийный продукт. Можно запечь чеснок и смешать его с оливковым маслом. Чеснок также может быть приправой к салату, мясу и многим другим блюдам. У запеченного чеснока есть одно основное преимущество — он меньше пахнет, чем свежий.