Сильно нервничала: психолог изучил подпись Мелании Трамп в письме к Путину

Недетские вопросы
Первая леди США Мелания Трамп в письме обращается к президенту России Владимиру Путину как к лидеру, способному «одним росчерком пера вернуть радость юным душам». Она подчеркивает универсальность детских мечтаний о любви, безопасности и возможностях, вне зависимости от места рождения. Модель называет это «простой, но глубокой истиной», которая превосходит географию и политику.
«Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы несем ответственность за сохранение будущего детей, и это выходит далеко за рамки комфорта немногих. Несомненно, мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством, для всех — чтобы каждая душа могла пробуждаться в мире, и чтобы само будущее было надежно защищено», — говорится в обращении первой леди США.
По информации Fox News, Путин прочитал письмо Мелании Трамп сразу же после получения, в присутствии американской и российской делегации во время переговоров на Аляске. Ни в Белом доме, ни в Кремле никак не комментировали содержание обращения.
Подавленная нервозность
Подпись человека — это своеобразный психологический портрет, зашифрованный в штрихах пера. Когда речь идет о публичных фигурах, таких как Мелания Трамп, графологический анализ становится особенно интригующим — ведь за витиеватыми линиями может скрываться больше правды, чем содержится в официальной биографии.
Графолог, кандидат психологических наук и доцент Московского института психологии Дмитрий Смыслов, разобрал две подписи Мелании — одну под письмом к президенту Путину, другую — обычную, из имеющихся в открытом доступе в интернете. Эксперт обнаружил любопытные противоречия между публичным образом и внутренним миром первой леди США:
Официальная подпись под письмом Владимиру Путину выдает человека с жесткой системой внутренних координат. Угловатые элементы и четкая структура букв говорят о принципиальности, почти бескомпромиссной приверженности собственным правилам. «Но эта кажущаяся уверенность обманчива — прерывистые линии и неравномерный нажим выдают глубоко запрятанную нервозность. Особенно показательно окончание подписи: резкий росчерк, словно попытка поставить решительную точку в ситуации, которая на самом деле вызывает тревогу».
«Четко прослеживается тенденция к маскировке фамилии. Это указывает на зависимые модели поведения — от трудоголизма до аддикций, обеспечивающих ощущение стабильности», — заявил графолог ВФокусе Mail.
Во второй, обычной подписи, Смыслов отмечает сдвиг к контролю и управлению ситуациями, с «аркадической» моделью и верхней гребенкой — что говорит о командном стиле. В обращении Путину такого не было, то есть Путиным Мелания командовать не смела — уважает. По мнению эксперта, во второй подписи Мелании меньше невротизма, драматизма и больше уверенности в демонстрации характера.
Дарья Баева