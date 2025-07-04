Сильнейший ветер и грозы накрыли Санкт-Петербург в ночь на 4 июля

Несмотря на закрытие дамбы, утром 4 июня в реках и каналах Санкт-Петербурга начала подниматься вода. Ветер нагоняет воду со стороны залива. В пятницу в восточной части Финского залива, ожидается сильный западный ветер, 25−28 м/с, высота волн 2−2,5 м, и повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения. Начиная с 5:00 объявлено штормовое предупреждение. По состоянию на утро 4 июля уровень воды с внешней стороны дамбы уже выше 180 см.