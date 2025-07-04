Сильнейший ветер и грозы накрыли Санкт-Петербург в ночь на 4 июля

В ночь на пятницу, 4 июня, в Санкт-Петербург пришел циклон с сильным ветром и грозой. Порывы ветра будут нагонять воду с залива в акваторию Невы в течение всего дня. Уровень воды уже начал подниматься. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.
Холодный атмосферный фронт «Енгин» (Engin) принес в Санкт-Петербург ощутимое похолодание вечером 3 июня. Город оказался под влиянием тыловой части циклона, уходящего своим центром в районы Белого моря. Уже в четверг вечером в городе прошли ливни с грозами. Жители наблюдали редкое природное явление — шкваловый ворот, который образуется на стыке двух разных по температуре воздушных масс.
В небе над Северной столицей сверкали молнии, одна из которых попала в «Лахта Центр».
В ночь на пятницу защитные затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга были перекрыты. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру прекращено.
Несмотря на закрытие дамбы, утром 4 июня в реках и каналах Санкт-Петербурга начала подниматься вода. Ветер нагоняет воду со стороны залива. В пятницу в восточной части Финского залива, ожидается сильный западный ветер, 25−28 м/с, высота волн 2−2,5 м, и повышение уровня воды в устье Невы до критериев наводнения. Начиная с 5:00 объявлено штормовое предупреждение. По состоянию на утро 4 июля уровень воды с внешней стороны дамбы уже выше 180 см.
Напомним, что накануне главный синоптик города Александр Колесов спрогнозировал первое за 160 лет июльское наводнение в Северной столице — и второе за всю историю города. По прогнозам синоптика, у гидропоста «Горный институт» уровень воды может подняться до 130−140 см.
Температура воздуха 4 июля будет ниже нормы и составит +16…+18 °C, в Ленинградской области — +14…+19 °C. В западных районах области и в акватории Финского залива скорость ветра достигнет 22−27 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.