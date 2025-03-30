«Сильная нагрузка на кожу»: как защититься от весеннего солнца

— Многие не используют такие средства весной, и это большая ошибка. Я рекомендую их наносить перед выходом на улицу в любом случае, если даже не собираетесь загорать — это защитит кожу от преждевременного старения и пигментации, — добавляет она. Средства для весеннего сезона по степени защиты не сильно отличаются от летних. Рекомендуемый показатель SPF в это время года — 30−50. Формат средства зависит от того, какую текстуру вы предпочитаете.