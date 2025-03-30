«Сильная нагрузка на кожу»: как защититься от весеннего солнца

Считается, что весной солнце не такое активное, поэтому его воздействие не навредит коже. Однако, по словам врачадерматолога Анастасии Солонниковой, это не так.
— Воздействие ультрафиолетовых лучей весной может оказать сильную нагрузку на кожу, поэтому не стоит нежиться под солнцем слишком долго. Более того, по своей силе оно ничем не отличается от летнего. В весенний сезон идеальные часы для загара — это утреннее время до 11 часов и ближе к вечернему — после 16 часов. В эти промежутки загар самый безопасный, — отмечает она.
По времени врач советует загорать не более 30−60 минут. Также не стоит забывать использовать средства с SPF (солнцезащитным фактором).
— Многие не используют такие средства весной, и это большая ошибка. Я рекомендую их наносить перед выходом на улицу в любом случае, если даже не собираетесь загорать — это защитит кожу от преждевременного старения и пигментации, — добавляет она. Средства для весеннего сезона по степени защиты не сильно отличаются от летних. Рекомендуемый показатель SPF в это время года — 30−50. Формат средства зависит от того, какую текстуру вы предпочитаете.
Как поддержать иммунитет весной
— Я бы посоветовала кремы, они помогают распределить фотофильтры равномерно по коже. Для выбора подходящего средства рекомендую проконсультироваться с дерматологом, ведь все индивидуально, — поясняет врач.
Стоит обратить внимание и на состав солнцезащитных средств. Например, самыми безопасными ингредиентами считаются оксид цинка и диоксид титана. А вот парааминобензойную кислоту (ПАБА) и салицилат троламина лучше избегать — они опасны для кожи и могут вызвать аллергическую реакцию и забить поры.
— Еще настоятельно не рекомендую использовать средства, в составе которых масла и различные отдушки. Вы можете заработать акне, — добавляет врач.
Существуют правила, которых стоит придерживаться, если вы планируете долго находиться на улице, под весенним солнцем. Например, всегда стоит покрывать голову. При длительном нахождении на солнце есть риск получить тепловой удар. Также важно помнить, что некоторые препараты — например антибиотики — повышают фоточувствительность, что может привести к пигментации. Обладателям большого количества родинок на коже лучше их прикрыть — агрессивное воздействие ультрафиолета способно провоцировать опасные заболевания.
Справка.
Ускорить загар может ваше питание. Например, для этого можно выпить стакан морковного сока. Или съесть парочку абрикосов.
Дарья Васильева, маркетолог:
— Стоимость солнцезащитных средств иностранного производства растет, поэтому советую обратить внимание на отечественные товары. Переплачивать за бренд не имеет никакого смысла. Однако предварительно стоит внимательно изучать состав, наши производители обычно уделяют большое внимание тому, чтобы состав был натуральным.
Одним из эффективных способов ухода за кожей являются профессиональные маски, которые можно сделать только в условиях клиники у врача-косметолога. В отличие от домашних средств, они обладают более выраженным эффектом, так как содержат активные компоненты в высокой концентрации и подбираются индивидуально под тип и состояние кожи пациента, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог Александра Пашкова.