«Сильная эмоция»: Психотерапевт раскрыл неочевидную пользу злости

«Злость — это сильная эмоция, которая сопровождается мощными физиологическими изменениями. Все эти процессы дают дополнительную энергию и решительность, которые можно направить на достижение целей», — отметила эксперт.
Кроме того, злость может быть реакцией на несправедливость или нарушение личных границ. В этом случае эмоция поможет сконцентрироваться на проблеме и найти варианты её решения. Собеседница РИАМО подчеркнула, что злость сама по себе не несёт отрицательного смысла, однако важно научиться управлять своими эмоциями.
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