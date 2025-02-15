«Сильная эмоция»: Психотерапевт раскрыл неочевидную пользу злости

Кроме того, злость может быть реакцией на несправедливость или нарушение личных границ. В этом случае эмоция поможет сконцентрироваться на проблеме и найти варианты её решения. Собеседница РИАМО подчеркнула, что злость сама по себе не несёт отрицательного смысла, однако важно научиться управлять своими эмоциями.