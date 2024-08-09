Сила викингов: как появилась скандинавская руническая магия

Согласно скандинавской мифологии, однажды верховный бог Один увидел норн, скандинавских повелительниц судеб, у основания мирового древа Иггдрасиль. Они использовали рунические знаки для написания судьбы. Жаждущий этих знаний, Один решил сам постичь секреты рун. Для этого он добровольно повесился на Иггдрасиле, чтобы незаметно наблюдать за таинствами норн. Там он оставался девять дней и ночей, глядя в Колодец Судьбы. Таким образом ему удалось обрести знание рун, а позже — принести его викингам в качестве алфавита, объясняющего мир. Немного времени спустя, викинги догадались, что руны можно использовать как магический инструментарий, чтобы дергать за ниточки судьбы.