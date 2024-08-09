Сила викингов: как появилась скандинавская руническая магия

Известно, что викинги не были плодовитыми писателями и не оставили для потомков многочисленных литературных памятников. Однако письменность для них была священной. Считалось, что скандинавские руны подарил бог Один, чтобы люди научились формировать мир с помощью магии. Например, в скандинавских легендах, многие великие герои использовали руны для исцеления и обмана врагов. Решили разобраться, как именно появились руны и для чего их использовали.
Легенда о происхождении рун
В переводе с древнескандинавского «Рун» означает «тайный» или «таинственный».
Согласно скандинавской мифологии, однажды верховный бог Один увидел норн, скандинавских повелительниц судеб, у основания мирового древа Иггдрасиль. Они использовали рунические знаки для написания судьбы. Жаждущий этих знаний, Один решил сам постичь секреты рун. Для этого он добровольно повесился на Иггдрасиле, чтобы незаметно наблюдать за таинствами норн. Там он оставался девять дней и ночей, глядя в Колодец Судьбы. Таким образом ему удалось обрести знание рун, а позже — принести его викингам в качестве алфавита, объясняющего мир. Немного времени спустя, викинги догадались, что руны можно использовать как магический инструментарий, чтобы дергать за ниточки судьбы.
Лингвистическая эволюция рун
Лингвисты установили, что рунический алфавит, которым пользовались викинги, был создан на основе ранних италийских алфавитов. Первые германские руны использовались уже в I веке нашей эры. В Скандинавии же рунический алфавит, известный как Старший Футарк, может быть датирован по меньшей мере 400 годом нашей эры. При этом полный набор из 24 рун был начертан на камне Килвер (Готланд, Швеция) в начале V века.
Однако, примерно к 800 году нашей эры, Старший футарк эволюционировал, чтобы лучше соответствовать скандинавским языкам. Так появился новый алфавит из 16 символов, известный как Младший Футарк. В Дании, Швеции и Норвегии он немного отличался. Об этом свидетельствуют около 6000 сохранившихся рунических надписей, датируемых периодом между 800 и 1200 годами нашей эры.
Когда рунический алфавит перестал использоваться?
Примерно к 1200 году нашей эры, в связи с распространением христианства, руны были вытеснены латинским алфавитом. Для подтверждения этого можно привести в пример тот факт, что в XIII веке исландский писатель Снорри Стурлусон, известный рассказами о скандинавской мифологии и истории викингов, использовал транслитерированную латиницу.
Магия рун викингов
Считается, что по узорам руническим символов, брошенных на землю, можно прочитать таинства судьбы. Однако в действительности викинги использовали руны не столько для пророчеств, сколько для заклинаний. И делали это не женщины-ведьмы «Сейдра», к которым часто обращались, чтобы предсказать будущее, а образованные мужчины-воины. Если верить скандинавским текстам, они вырезали руны победы на оружии, руны волн — на бортах кораблей и веслах, а также руны жизни на китовых усах и дощечках, чтобы исцелять раны и болезни после сражений.
Вероятно, самый известный пример использования рунической магии, сохранился в «Саге об Эгиле». В произведении главный герой знакомится с фермером, чья дочь очень больна по неизвестной причине. Эгиль проводит расследование и находит в ее постели китовый ус с грубо вырезанным руническим символом. Оказывается, местный мальчик поместил его туда, чтобы помочь девушке, но из-за того, что руна была не совсем правильной, ей стало хуже. Эта история подчеркивает опасность неправильного использования древних рун.
Исландские магические гримуары
До наших дней сохранилось несколько древних гримуаров (XV-XIX вв), в которых описано назначение символов и объяснено, как их правильно использовать. Эти тексты отражают практику, существовавшую 500 лет после окончания эпохи викингов и массового обращения в христианство. Хотя в этих гримуарах есть свидетельства древнескандинавского влияния, они также явно заимствованы из оккультных текстов христианства эпохи Возрождения, так как скандинавские боги и христианские святые часто упоминаются вместе.
Кстати о магии: могли ли ведьмы в действительности когда-либо существовать, читайте по ссылке.
Кристина Корчанова