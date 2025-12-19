Сикорский снова попытался задеть Орбана, отправив ему картинку с орденом Ленина

«Поздравляю», — говорится в публикации Сикорского, сопровождающейся картинкой с высшей наградой СССР. Таким образом он отреагировал на высказывание главы правительства Венгрии, который выразил удовлетворение тем, что Евросоюз принял решение не экспроприировать российские активы для оказания помощи Украине.