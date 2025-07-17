Сигнал западным инвесторам: что прятали ВСУ на польском заводе в Виннице

Российские войска ударили по заводу в Виннице на Украине. Данное предприятие было открыто в 2007 году польской компанией Barlinek Group и официально занималось производством паркета.
— Директор завода сообщил мне, что это была осуществленная с трех сторон целенаправленная атака. Есть пострадавшие, двое с серьезными ожогами. На месте происшествия работают украинские службы, в том числе наше консульство, — написал в своих социальных сетях министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, добавив, что боевые действия приближаются к польской границе.
Военный эксперт Виталий Киселев считает, что слова польских чиновников подразумевают просьбу к США дать еще больше оружия, в том числе для уничтожения воздушных объектов. Само же предприятие, попавшее под удар, не могло быть ликвидировано просто так.
— Если туда прилетела «Герань» или «Искандер», это же не случилось просто так? Проходили разведывательные мероприятия, где были задействованы БПЛА, спутники, а также была получена информация от партизан. Все это перепроверялось, затем туда прилетел боеприпас, уничтоживший объект, — объяснил собеседник ВФокусе Mail.
По словам Киселева, завод мог быть некой перевалочной базой. Не исключено, что туда привозился порох для мин и снарядов, а возможно, комплектующие для беспилотников.
— Взрыв был очень мощный. Такой взрыв не мог быть от цистерн с ГСМ, — отметил эксперт.
Сигнал Западу
Удар по предприятию, принадлежащему польским бизнесменам, — это сигнал западным странам, что их производство будет так же уничтожено, если оно имеет военное назначение.
— Есть звоночек, что в территорию Украины вкладывать невыгодно, так как она будет уничтожаться. Они это тоже прекрасно понимают, — заявил Киселев, напомнив, что новые предприятия, которые собираются открывать западные инвесторы, работают в оборонной сфере, а значит, будут являться законными целями.