Сигнал западным инвесторам: что прятали ВСУ на польском заводе в Виннице

— Если туда прилетела «Герань» или «Искандер», это же не случилось просто так? Проходили разведывательные мероприятия, где были задействованы БПЛА, спутники, а также была получена информация от партизан. Все это перепроверялось, затем туда прилетел боеприпас, уничтоживший объект, — объяснил собеседник ВФокусе Mail.