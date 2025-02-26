Сигнал тревоги. Как научить ребенка расслабляться

Также не стоит беспокоиться, если дитя постоянно бросает кружки и секции. В дет­стве важно пробовать разное, и как можно больше. Куда хуже заставлять ребёнка из года в год ходить в ненавистную для него музыкалку, окончив которую он никогда больше не подойдёт к инструменту. А компенсировать детскую травму будет тем, что ни одного дела не станет доводить до конца, отыгрывая тот период, когда он мог бросить, но ему не позволили.