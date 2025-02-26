Сигнал тревоги. Как научить ребенка расслабляться

Наш эксперт — врач-педиатр-нейропсихолог-психосоматолог Екатерина Тур.
Даже находясь в утробе, малыши чутко улавливают малейшие эмоции мамы. У детей таких мам уже в 3−6 лет зачастую развиваются тревожные расстройства, аллергия, аденоидит и даже психопатологии.
Я в домике
Материнская тревога может выражаться по-разному: у кого-то в гиперопеке, у кого-то в злости и раздражительности. А длительный страх перед родителем существенно снижает у ребёнка когнитивные способности.
Лучший тренинг, чтобы освободить себя от страха за ребёнка, а ему помочь расслабиться, — проговаривание. Сядьте вечером у постели малыша, включите мягкий свет ночника и поговорите с ребёнком по душам. Спросите, как прошёл день, узнайте, что беспокоит, а может, пугает сына или дочь. Когда малыш выговорится, обнимите его, расскажите сказку, где героем будет персонаж, имеющий тот же страх, что и у вашего ребёнка, и которому в итоге удаётся победить этот страх.
Прекрасно работает телесно-ориентированная практика «защитный кокон». Когда ребёнку страшно, возьмите его на руки, «укройте» собой. Научите зримо представлять себе этот кокон, в котором в случае чего малыш мысленно всегда сможет найти убежище, почувствовать себя «в домике».
Как тебе не стыдно?
Часто чувство тревоги, вины и стыда появляется у людей «благодаря» родителям. Многих из нас взрослые в воспитательных целях старались обвинить, пристыдить как словами, так и снисходительными взглядами, обесценивающими ухмылками. А стыд и вина — эмоции, более травмирующие, чем даже страх.
Действовать лучше другими средствами, транслируя детям, что они любимы, уважаемы.
Погоня за успехом
Все мамы и папы хотят, чтобы их дети стали успешными. Для этого заставляют их отлично учиться, посещать разные кружки. Но родительские уговоры, а тем более шантаж и угрозы приводят лишь к конфликтам.
Лучший выход — расставить приоритеты. Подумайте, так ли нужны пятёрки по всем предметам? Это же не показатель ума и будущей успешности. Старайтесь проявлять мягкость и индивидуальный подход, ведь все дети разные. Найдите то, в чём ваш ребёнок хорош, и развивайте именно это направление.
Также не стоит беспокоиться, если дитя постоянно бросает кружки и секции. В детстве важно пробовать разное, и как можно больше. Куда хуже заставлять ребёнка из года в год ходить в ненавистную для него музыкалку, окончив которую он никогда больше не подойдёт к инструменту. А компенсировать детскую травму будет тем, что ни одного дела не станет доводить до конца, отыгрывая тот период, когда он мог бросить, но ему не позволили.
Слушая Моцарта
Учить ребёнка управлять тревогой лучше всего с 7 до 9 лет, когда мозг наиболее пластичен. В этом хорошо помогает медитация. И лучше всего, если она будет произнесена маминым голосом. Великолепно действует прослушивание музыки на ночь, особенно детских композиций Моцарта. Эта музыка даже повышает обучаемость.
Ещё одна практика — выехать всей семьёй в лес, прижаться к дереву и покричать вдоволь. Главное — не сдерживать себя, освободить горло. Если удаётся снять его зажим — стресс уходит.
Если выпускник тревожится из-за предстоящего ЕГЭ, постарайтесь снизить в его сознании важность психотравмирующей ситуации. Допустим, за пару дней до экзамена спонтанно сходите в кино.