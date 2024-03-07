Сидячая работа повышает риск смерти на 30%

Ученые из США провели анализ данных 6,4 тысячи женщин в возрасте 63−69 лет. Они следили за их показателями в течение восьми лет и пришли к выводу о том, что долгое сидение повышает риск смерти на 30%. Согласно выводам ученых, этот процент не снизится, даже если человек всерьез займется ходьбой или начнет посещать спортзал.
«Новое исследование в очередной раз подтвердило опасность долгого сидения для нашего здоровья. В таком положении снижаются мышечные сокращения, кровоток и метаболизм глюкозы. Последующие занятия спортом (даже самые интенсивные) не способны нивелировать нанесенный организму вред», — рассказала Павлова в интервью РИА «ФедералПресс».
Павлова обращает внимание на то, что важна именно продолжительность времени, проведенного в сидячем положении. По её словам, спасти свое здоровье можно благодаря ряду правил. Во-первых, вставать со стула необходимо каждые 20 минут и проводить хотя бы минуту в положении стоя. Небольшая разминка станет эффективным дополнением к этому.
Малоподвижный образ жизни вызывает массу проблем в организме. Ранее врач рассказывал, что из-за сидячей работы в офисе у человека может развиться опухоль толстой кишки. Это происходит в связи с тем, что продолжительное сидение может нарушить функционал кишечника, вызывая запоры и воспалительные реакции.