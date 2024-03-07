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Сидячая работа повышает риск смерти на 30%

Пониженная физическая активность и сидячая работа повышают риск летального исхода, даже занятия спортом не смогут спасти ситуацию. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на результаты нового исследования.

Ученые из США провели анализ данных 6,4 тысячи женщин в возрасте 63−69 лет. Они следили за их показателями в течение восьми лет и пришли к выводу о том, что долгое сидение повышает риск смерти на 30%. Согласно выводам ученых, этот процент не снизится, даже если человек всерьез займется ходьбой или начнет посещать спортзал.

«Новое исследование в очередной раз подтвердило опасность долгого сидения для нашего здоровья. В таком положении снижаются мышечные сокращения, кровоток и метаболизм глюкозы. Последующие занятия спортом (даже самые интенсивные) не способны нивелировать нанесенный организму вред», — рассказала Павлова в интервью РИА «ФедералПресс».

Павлова обращает внимание на то, что важна именно продолжительность времени, проведенного в сидячем положении. По её словам, спасти свое здоровье можно благодаря ряду правил. Во-первых, вставать со стула необходимо каждые 20 минут и проводить хотя бы минуту в положении стоя. Небольшая разминка станет эффективным дополнением к этому.

Малоподвижный образ жизни вызывает массу проблем в организме. Ранее врач рассказывал, что из-за сидячей работы в офисе у человека может развиться опухоль толстой кишки. Это происходит в связи с тем, что продолжительное сидение может нарушить функционал кишечника, вызывая запоры и воспалительные реакции.