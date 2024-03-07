Сидячая работа повышает риск смерти на 30%

Ученые из США провели анализ данных 6,4 тысячи женщин в возрасте 63−69 лет. Они следили за их показателями в течение восьми лет и пришли к выводу о том, что долгое сидение повышает риск смерти на 30%. Согласно выводам ученых, этот процент не снизится, даже если человек всерьез займется ходьбой или начнет посещать спортзал.