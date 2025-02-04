Сибирское чудо. В Томске плодоносит дерево с пятью видами цитрусов

Сибирь у нас ассоциируется с морозами и уж никак не с тропическими растениями. Тем удивительней новость, пришедшая из Томска. Там в ботаническом саду завязались и выросли первые плоды на необычном, можно сказать уникальном, цитрусовом дереве.
На нём объединены пять разных сортов и видов цитрусов.
«Надеемся, что проживёт до ста лет»
Ждать этого удивительного события пришлось почти десять лет. Дерево посадили весной 2015 года. Оно символизировало пять российских университетов, которые, по задумке, к 2020 году должны были войти в сотню лучших вузов мира.
«Тогда у нас, в Томском государственном университете, проходил международный форум, участники которого и посадили “младшего брата֧ находящегося в Сочи “Дерева дружбы”. На маточное растение мы сделали пять прививок”, — вспоминает заведующая экскурсионным бюро Сибирского ботанического сада ТГУ Анастасия Войцеховская.
Посадили цитрусовое растение, разумеется, в тепличных условиях — в субтропической оранжерее ботанического сада, принадлежащего университету.
«На основное деревце мы привили почки с маточных растений из коллекции нашего сада, — рассказывает его директор, кандидат биологических наук Михаил Ямбуров. — Через несколько лет из привитых почек выросли ветви пяти сортов. Мы надеемся, что дерево проживёт до ста лет».
Что за сорта объединены на нём? Это сорт апельсина «Моро», лимон «Юбилейный», помело «Чандлер», цитрон «Рука Будды» и каламондин. Последнее название, вероятно, знакомо не всем. Каламондин, или цитрофортунелла — это гибрид мандарина и экзотического для нас растения кумкват.
Именно его плоды стали первым урожаем сибирского чудо-дерева.
«Это настоящий бум!»
До недавнего времени на нём цвела только привитая ветка помело. Было это в прошлом году, однако плоды тогда не завязались. Учёные объясняли это тем, что дерево ещё молодо и его крона только формируется.
И вот теперь выяснилось, что в самый разгар зимы (в Томске 3 февраля было минус 14°С) зацвела веточка каламондина. Теперь на ней поспели два плода, и один из них уже отпал.
Сотрудники сада проверили его на содержание нитратов портативным прибором. Оказалось, что содержание нитратов в норме, плод можно есть. Директор сада его продегустировал и нашёл вкусовые качества вполне сносными.
Для чего вообще нужен этот эксперимент? Ожидается ли от него какая-то практическая польза?
"Ещё какая! — отвечает Анастасия Войцеховская. — На примере этого дерева мы показываем посетителям нашего ботанического сада, что прививка — лучший способ размножения сортовых растений. При выращивании из семечки признаки сорта и его достоинства часто теряются. А прививка позволяет получить новое растение с сохранением сортовых свойств.
И мы видим, что у жителей Томска, посещающих наш сад, есть запрос на то, чтобы выращивать цитрусовые у себя дома на подоконнике. Это настоящий бум! И это не может не радовать: одним лимоном на подоконнике сейчас никого не удивить, а вот если на одном дереве будут сразу плоды лимона, каламондина, помело и других цитрусов, это ли не чудо? Тем более в Сибири! И хотим сделать это занятие ещё более увлекательным, оказывая услугу по прививке этих растений".
Отличное настроение и защита от простуды
Целый цитрусовый сад в одном цветочном горшке? Не исключено, что это станет своего рода визитной карточкой Томска, почему нет? Сибирякам гарантированы свежие лимоны к чаю, отличное настроение от созерцания ярких плодов и защита от простудных заболеваний. Ведь цитрусовые выделяют в воздух фитонциды — биологически активные вещества, подавляющие развитие болезнетворных бактерий. Они хорошо очищают помещение от вредных микроорганизмов, выступая в роли «зелёного» доктора.
В заключение добавим, то самое «Дерево дружбы», которое является «старшим братом» томского чудо-дерева, растёт в Сочи, во Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических культур. Его история началась в 1934 году, когда учёный-селекционер этого института Фёдор Зорин решил посадить в саду деревце дикого лимона, а затем привил в его крону 45 различных сортов и видов цитрусов.
В дальнейшем к этому растению делали прививки высокопоставленные гости со всего мира: главы государств, учёные, художники, космонавты, видные общественные и политические деятели. Все ветки «Дерева дружбы» выросли из почек, привитых руками представителей 167 стран.
Всего же на нём было сделано более 630 прививок.