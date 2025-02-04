Сибирское чудо. В Томске плодоносит дерево с пятью видами цитрусов

И мы видим, что у жителей Томска, посещающих наш сад, есть запрос на то, чтобы выращивать цитрусовые у себя дома на подоконнике. Это настоящий бум! И это не может не радовать: одним лимоном на подоконнике сейчас никого не удивить, а вот если на одном дереве будут сразу плоды лимона, каламондина, помело и других цитрусов, это ли не чудо? Тем более в Сибири! И хотим сделать это занятие ещё более увлекательным, оказывая услугу по прививке этих растений".