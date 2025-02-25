Сибирские ученые объяснили, почему летом все чаще идут экстремальные дожди

Выясняя, с чем связан переход ко второму типу, ученые обнаружили, что сдвиг в атмосферных процессах имеет отношение к глобальному потеплению. Особенно важную роль играет быстрое потепление в Арктике, которое ослабляет температурный градиент между этим регионом и низкими широтами. Это нарушает работу полярного струйного течения, что приводит к более устойчивым волнам и блокирующим антициклонам в северных широтах Евразии. Кроме того, на эти изменения влияют аномалии температуры поверхности Тихого и Атлантического океанов, изменения в тропической конвекции, связанные с Эль-Ниньо, вулканические извержения, которые вызывают радиационное охлаждение и сдвигают атмосферные течения.