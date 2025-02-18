«Сибирские» против «Домашних». В каких пельменях из магазина больше мяса

Пельмени категории А практически не встречаются, так как пельмени с небольшим содержанием жира, почти без лука, воды и прочих добавок будут очень сухими, есть их будет невозможно. Есть пельмени, у которых в названии вынесена эта категории, но это скорее маркетинговый ход. Поэтому самые хорошие пельмени — это категория Б.