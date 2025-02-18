«Сибирские» против «Домашних». В каких пельменях из магазина больше мяса

В магазинах изобилие пельменей. Подходишь к морозильной камере, а там не меньше десяти разновидностей пельменей: «Домашние», «Сибирские», «Классические», «Элитные» и так далее. Рассказываем, как разобраться в ассортименте магазинных пельменей, и какие разновидности встречаются наиболее часто.
Отметим, что обычно производители делают пельмени по своим рецептам, не все «Домашние» пельмени будут одинаковыми у разных производителей, но тенденции выделить можно. Рассматривать пельмени с креативными названиями, к примеру, «Мамина радость», не будем. Сравним между собой обычные, но разнообразные магазинные пельмени.
Категории
По ГОСТу пельмени делятся на категории: А, Б, В, Г, Д. Категория означает, сколько чистого мяса, то есть мышечной ткани, содержится в начинке пельменей.
- Категория А — более 80% мышечной ткани;
- Категория Б — 60−80%
- Категория В — 40−60%
- Категория Д — до 40%
Не учитываются в качестве мышечной ткани: кожа, жир, жилы и так далее.
Пельмени категории А практически не встречаются, так как пельмени с небольшим содержанием жира, почти без лука, воды и прочих добавок будут очень сухими, есть их будет невозможно. Есть пельмени, у которых в названии вынесена эта категории, но это скорее маркетинговый ход. Поэтому самые хорошие пельмени — это категория Б.
Категория В — также неплоха, в нее попадают обычно пельмени «Сибирские», «Русские», «Традиционные».
Категории ниже — могут включать уже растительные заменители животного белка.
Производитель может не указывать категорию пельменей, если они сделаны не по ГОСТу, а по ТУ.
Популярные виды пельменей
«Домашние»
Фарш делается обычно из говядины и свинины, у разных производителей могут быть свои пропорции. Пельмени небольшие, примерно 2−2,5 см в диаметре. Тесто должно быть тонким. Обычно относятся к категории Б.
«Традиционные» и «классические»
Эти два вида достаточно похожи. Делаются из говяжьего и свиного фарша, иногда к ним также добавляют куриное мясо.
«Сибирские»
В фарше — говядина и свинина, также добавляется лук, пряности. Обычно сибирские пельмени — маленькие. В идеале, 1−1,5 см в диаметре. Может быть категория Б, может быть — В.
«Иркутские»
В начинке свинина и говядина, иногда добавляется куриное мясо. Для жирности порой добавляются сливки. Часто (но не у всех производителей) «Иркутские» пельмени лепятся маленькими. Обычно — категория В.
«Элитные»
Пельмени категории Б, в них кладется говядина, может добавляться и свинина. Эти пельмени чуть более сухие и мясные, чем «Домашние», «Сибирские» и «Классические».
«Мраморные»
Начинка — говядина. К обычной говядине может добавляться мраморная. Некоторые производители делают начинку полностью из мраморной говядины. Надо понимать, что начинку делают не из стейков, а из тех частей туши, что не годится для жарки: окорок, пашина, разная обрезь. Обычно такие пельмени маркируются категорией Б.
«Халяль»
Пельмени строго из говядины, бывает с добавлением баранины, но редко, это мясо слишком дорогое и редкое. Форма может быть разной, обычно — классическая, круглая. Категория — Б.
Бульмени
Так называют наиболее сочные пельмени, в которых очень много бульона внутри. Начинка обычно из свинины и говядины, для сочности добавляют сливочное масло. Категория — В.
Дамплинги
Последнее время стали популярными вместе с трендом на азиатскую кухню. Отличаются очень тонким, почти прозрачным тестом. Чаще всего в начинке используется птица, иногда в миксе со свининой. Также делают дамплинги с креветками. Обычно в фарш добавляют тофу, имбирь, другие пряности. Категория может быть не указана.
«Сочные»
Название часто встречается у разных производителей. Мясо для фарша может быть любым, в фарш обычно добавляют молоко или сливки, для сочности. Категория — В.
Из конкретного мяса
Часто производители делают пельмени и называют их конкретным видом мяса: «Из телятины», «Из мяса молодых бычков», «Из индейки» и так далее. Тут нужно обращать внимание на состав, далеко не всегда в начинке будет только один вид мяса. К телятине запросто добавят свинину, а к индейке — курицу. Надо читать состав.