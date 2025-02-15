Швыдкой: участника «Интервидения» от РФ выберут из пяти самых популярных певцов

На данный момент более 20 стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия, Азербайджан, Куба и Бразилия, выразили готовность принять участие в «Интервидении», сообщил спецпредставитель. «Думаю, что этот конкурс будет очень разнообразным и ярким. Я уверен, что в 2026 году его география расширится значительно», — подчеркнул он.