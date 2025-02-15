Швыдкой: участника «Интервидения» от РФ выберут из пяти самых популярных певцов

БИШКЕК, 15 февраля. /ТАСС/. Представитель России на международном конкурсе «Интервидение» пока неизвестен, но им будет, вероятнее всего, один из пяти наиболее известных исполнителей. Такое мнение высказал ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Я не рискну делать здесь какие-либо прогнозы. Можно посмотреть, кто сегодня в пятерке наиболее популярных исполнителей, я думаю, кто-то из них. Но окончательное решение будут принимать организаторы форума, среди которых находится и Первый канал», — уточнил он.
На данный момент более 20 стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия, Азербайджан, Куба и Бразилия, выразили готовность принять участие в «Интервидении», сообщил спецпредставитель. «Думаю, что этот конкурс будет очень разнообразным и ярким. Я уверен, что в 2026 году его география расширится значительно», — подчеркнул он.
3 февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Наблюдательный совет займется утверждением результатов. Ранее Швыдкой заявлял, что конкурс пройдет в сентябре 2025 года.