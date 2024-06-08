Швыдкой призвал не сравнивать российское кино с голливудским

«Американский кинематограф создал много шедевров мирового кино. Но это не значит, что американское кино — единственное. Это главное для понимания. Когда мне сегодня говорят, что мы сделали фильм прямо как в Голливуде, я вздрагиваю. Меня не интересует русский фильм, сделанный как в Голливуде. Мне очень хочется, чтобы было русское кино, как в России», — сказал Швыдкой в интервью РИА Новости на «полях» ПМЭФ.