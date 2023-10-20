Швейцарец обнаружил клад бронзового века на морковном поле

Источник: Kanton Thurgau

Швейцарец Франц Цан обнаружил на морковном поле несколько дисковидных бронзовых подвесок. Он занялся исследованием грядок с разрешения владельца земельного участка и не ожидал что-то найти. О своем открытии он сообщил в Археологическую службу кантона Тургау.

Прибывшие на место археологи убедились в том, на месте обнаружения находок не было древнего погребения. После чего они вырезали монолитом грунтовый блок размером примерно 50×50x50 сантиметров и отправили его для разбора в лабораторию, сообщает N+1 со ссылкой на сайт кантона Тургау.

В результате работ ученые обнаружили клад более чем из сотни предметов, относящихся к среднему бронзовому веку. По оценкам, возраст находок составляет около 3,5 тысяч лет. Археологи полагают, что первоначально клад поместили в землю в сумке из органического материала, следы которого найти не удалось.

Среди находок было больше сотни янтарных бусин, 14 дисковидных подвесок, восемь колец из золотой проволоки весом более 21 грамма, два бронзовых кольца, а также горный хрусталь, зубы бобра и медведя.

Недавно в Шотландии нашли клад XVII века, который лежал в камине 330 лет.

Олеся Маевская