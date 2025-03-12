Швейцарского политика оштрафовали за покупку водяных пистолетов

Швейцарский политик Марк Джасли был оштрафован за покупку розовых водяных пистолетов в онлайн-магазине. Об этом пишет Associated Press.
Сообщается, что Джасли приобрел в Интернете два розовых водяных пистолета в подарок своим крестникам. По мнению властей Швейцарии, эти игрушки нарушают закон страны об оружии.
Прокуроры обязали политика выплатить штраф в размере 6500 франков (638,7 тысячи рублей) за нарушение закона об оружии, утверждая, что он применим даже в том случае, если пистолеты были имитациями, «потому что их можно спутать с настоящим огнестрельным оружием из-за их внешнего вида». И это несмотря на розовый цвет игрушек.
По словам Джасли, он не знал, что покупкой водяных пистолетов может нарушить закон. Однако политик согласился с наказанием и выплатил штраф.
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