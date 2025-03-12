Швейцарского политика оштрафовали за покупку водяных пистолетов

Прокуроры обязали политика выплатить штраф в размере 6500 франков (638,7 тысячи рублей) за нарушение закона об оружии, утверждая, что он применим даже в том случае, если пистолеты были имитациями, «потому что их можно спутать с настоящим огнестрельным оружием из-за их внешнего вида». И это несмотря на розовый цвет игрушек.