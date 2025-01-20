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Шведы более 13 часов играли в настольный теннис, чтобы установить мировой рекорд

Как думаете, сколько раз они отбили шарик за 13 часов, 37 минут и 6 секунд?

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: The Spin Duo

Книга рекордов Гиннесса отметила новое достижение: шведы Эмиль Ульссон и Фредрик Нильссон, известные как Spin Duo, провели в подвале самый длительный непрерывный турнир по настольному теннису. Он продлился 13 часов, 37 минут и 6 секунд, — пишет United Press International.

Согласно установленным правилам, игра не должна прерываться, из-за чего нужно было делать перекусы и разминать затекшие кисти, параллельно отбивая шарик. Чтобы подготовиться к непростому турниру, Spin Duo на протяжении четырех месяцев проводили регулярные тренировки.

По словам новоиспеченных рекордсменов, сложнее всего было сконцентрироваться, чтобы ничего не отвлекало и мячик всегда был в поле зрения. Поэтому большая часть игры прошла в полной тишине, хотя в подвале на протяжении 13 часов находились близкие и друзья Ульссона и Нильссона.

Ранее рассказывали, что фотограф и модель установили мировой рекорд, проведя фотосессию на глубине 50 м.