Шведы более 13 часов играли в настольный теннис, чтобы установить мировой рекорд

По словам новоиспеченных рекордсменов, сложнее всего было сконцентрироваться, чтобы ничего не отвлекало и мячик всегда был в поле зрения. Поэтому большая часть игры прошла в полной тишине, хотя в подвале на протяжении 13 часов находились близкие и друзья Ульссона и Нильссона.