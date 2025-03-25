Шведы бойкотируют супермаркеты из-за стремительного роста цен

Швеция — одна из самых дорогих страны в Европе, особенно для приезжих. Впрочем, с недавних пор жить здесь стало накладно даже для граждан: продукты так стремительно дорожают, что люди могут позволить себе все меньше еды.
Как пишет газета The Guardian, с января 2022 сумма, которую средняя шведская семья тратит на еду в год, выросла на 30 тысяч крон (254 тысячи рублей). Пачка кофе в супермаркетах сейчас стоит почти 100 крон (848 рублей) — ее стоимость выросла на 25% за последний год, согласно официальной статистике.
На прошлой неделе супермаркеты по всей стране снова подняли цены. Скачок оказался наиболее резким за последние два года, и тысячи людей по всей стране, как пишет издание, решили бойкотировать магазины в течение недели.
Информация о бойкоте распространилась в Тиктоке и других соцсетях, а акция протеста оказалась в объективах национальных СМИ.
Протестующие обвиняют сети супермаркетов в сговоре с крупными производителями продуктов и указывают на недостаток здоровой конкуренции. Супермаркеты же объясняют рост цен геополитикой, ценами на сырье, изменением климата и плохим урожаем.
Как пишет The Guardian, это не единственный протест такого рода в Европе: за последний месяц схожим образом на рост цен отреагировали покупатели в Болгарии, где в магазины стало ходить на 30% меньше людей, а в начале года граждане выступали с акциями против роста цен на продукты в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории и Сербии.
Шведское движение «Бойкот 12-й недели» (названное в честь номера недели с начала года, в которую оно началось) призывает граждан перестать закупаться в крупнейших сетях страны: супермаркетах Lidl, Hemköp, Ica, Coop и Willys.
Нам нечего терять, но есть, что приобрести. Производители зарабатывают миллиарды за наш счет!
Сильнее всего за месяц подорожал шоколад (на 9,2%), маргарин (на 7,2%), сыр (на 6,4%) и молочные продукты (5,4%).
Другие шведы стараются активнее закупать продукты напрямую у производителей, минуя сети магазинов. Одна из таких активисток, Сандра Густавссон, объяснила изданию, что с начала пандемии цены только растут, а доходы за ними не поспевают — и она решила, что платить посредникам просто бессмысленно.
Впрочем, лидеры протестного движения тоже не намерены останавливаться на одной неделе: как объяснила одна из организаторов Филиппа Линд, акция будет разрастаться и захватывать новые магазины и торговые сети, цены в которых особенно высоки.
Надеюсь, политики как-то на это отреагируют и понизят цену продуктов.
Оппозиционные политики подтверждают, что современным шведским семьям приходится залезать в кредит, чтобы обеспечить нормальное существование. В свою очередь, министр финансов Элизабет Свантессон парировала обвинения тем, что в 2022 году, когда она получила этот пост, инфляция составляла 10% в год, а сейчас только 1,3%.
Тем не менее, тот факт, что цены высокие, признают все. Министр сельского хозяйства Питер Куллгрен заявил, что нормализация цен остается приоритетом для правительства и добавил, что здоровая конкуренция рынку и правда не повредит. При этом он полагает, что бойкот может привести к обратному результату: какие-то компании разорятся, а оставшиеся станут еще крупнее и монополизируют рынок.
Представители супермаркетов ответили, что особенно сильного эффекта от бойкота не заметили, но в некоторых магазинах спрос действительно стал ниже. Как объясняют представители торговых сетей, это лишь увеличивает объем товара, который выбрасывают, когда истекает срок годности: а значит, чтобы компенсировать убытки, сетям придется снова увеличить цены.
«Мы понимаем всю боль наших покупателей и хотим к ней присоединиться», — заявил пресс-секретарь сети магазинов Ica. «Сейчас действительно стало дороже жить — но кроме того, стало дороже выращивать продукты и управлять магазином», — объясняет он.
Ранее рассказывали, что во Вьетнаме бойкотируют популярную китайскую куклу Baby Three — из-за того, что ее внешний вид угрожает суверенитету страны.