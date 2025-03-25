Шведы бойкотируют супермаркеты из-за стремительного роста цен

Как пишет The Guardian, это не единственный протест такого рода в Европе: за последний месяц схожим образом на рост цен отреагировали покупатели в Болгарии, где в магазины стало ходить на 30% меньше людей, а в начале года граждане выступали с акциями против роста цен на продукты в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории и Сербии.