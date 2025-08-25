Шведский чиновник забыл документы о вступлении в НАТО в туалете аэропорта

В международном аэропорту Стокгольм-Арланда после поездки премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона была найдена папка с правительственными документами, сообщает Dagens Nyheter. По информации издания, материалы, которые позднее обнаружила уборщица, касались переговоров с Турцией о вступлении Швеции в НАТО.
Как рассказали источники, инцидент произошел в ноябре 2022 года. После возвращения из Турции чиновникам не разрешили взять такси и их доставили в терминал аэропорта, откуда они должны были отправиться домой на общественном транспорте. Об оставленной в туалете папке в отдел безопасности сообщил сам сотрудник правительственного учреждения. Произошедшее он объяснил накопившимся стрессом.
В правительстве подтвердили газете, что сотрудник одного из правительственных учреждений забыл папку с документами в аэропорту Арланда после поездки премьер-министра в Турцию. Однако там подчеркнули, что документы не относятся к категории секретных, то есть не содержат информацию, раскрытие которой может нанести ущерб безопасности Швеции.
«После изучения материалов, которые содержались в папке, отдел безопасности правительственных учреждений сделал вывод, что они не содержат секретной информации. Следовательно, не было оснований для оценки ущерба», — прокомментировал телеканалу SVT директор службы безопасности Фредрик Агемарк.
Dagens Nyheter отмечает, что работа над вступлением в НАТО «была окружена строжайшей секретностью», а в переговорах участвовал только узкий круг лиц. Анкара среди прочего требовала выдачи курдских активистов (Рабочая партия Курдистана признана в Турции террористической, в 2025-м она объявила о самороспуске). О своем согласии на вступление Швеции в НАТО турецкий парламент объявил в январе 2024-го, официально членом альянса страна стала в марте того же года.
Это не первый случай, когда шведские чиновники обвиняются в халатности из-за забытых документов, отмечает SVT. На прошлой неделе в Швеции начался судебный процесс по делу бывшего советника по безопасности Хенрика Ландерхольма. Его обвиняют в небрежном обращении с секретными документами, которые он оставил в одном из шкафов конференц-центра отеля Gällöfsta недалеко от Стокгольма.