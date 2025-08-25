Шведский чиновник забыл документы о вступлении в НАТО в туалете аэропорта

В правительстве подтвердили газете, что сотрудник одного из правительственных учреждений забыл папку с документами в аэропорту Арланда после поездки премьер-министра в Турцию. Однако там подчеркнули, что документы не относятся к категории секретных, то есть не содержат информацию, раскрытие которой может нанести ущерб безопасности Швеции.