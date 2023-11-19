Шведские ученые выявили 14 эволюционных ловушек, угрожающих человечеству

История эволюции человечества — это история невероятного успеха. Однако с наступлением антропоцена (геологической эпохи, возникновение которой вызвано деятельностью человека и ее влиянием на окружающую среду) мы сталкиваемся всё с новыми и новыми кризисами. Чего стоит одна пандемия Covid-19, не говоря уже о глобальном изменении климата, разрастающихся военных конфликтах, и так далее, и тому подобное. Все эти проблемы навалились на человечество практически одновременно, что позволило ученым говорить о том, что мы сейчас имеем дело с поликризисом.

«Мы невероятно креативны, как вид. Мы способны к обновлению и приспособлению практически к любым обстоятельствам, мы способны объединять свои усилия в удивительно широких масштабах. Однако оказалось, что все эти способности имеют неожиданные последствия», — считает макроэколог Петер Сегаард Йоргенсен из Стокгольмского университета, ведущий автор статьи, опубликованной в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.

«Проще говоря, человечество как вид было слишком успешно и слишком умно, чтобы его ждало хорошее будущее».

Йоргенсен и его коллеги пришли к выводу, что человечество само загнало себя в «эволюционные ловушки» — первоначально способствовавшие выживанию и прогрессу нововведения, которые закончились тупиком. Ученые выделили 14 таких «ловушек», включая упрощение ведения сельского хозяйства, экономический рост, который не приносит пользы ни человеку, ни окружающей среде, климатические изменения и искусственный интеллект.

Например, в случае сельского хозяйства ловушка состоит в следующем. Люди сосредоточились на выращивании зерновых, дающих высокие урожаи — пшеницы, риса, кукурузы и сои, — благодаря чему за последнее столетие резко вырос объем производимых калорий и, казалось бы, должна была снизиться угроза голода на планете. Однако это привело к тому, что система производства питания стала очень уязвима перед изменениями окружающей среды, такими, как погодные аномалии и новые болезни.

По оценкам Йоргенсена и его коллег, в случае 12 ловушек человечество уж продвинулось так далеко, что выбраться из них будет очень проблематично. Причем если общество уперлось в один тупик, высока вероятность, что оно упрется и в другие.

Пришла пора человечеству осознать новую реальность, в которой оно оказалось, выйти из тупиков и общими усилиями создать то будущее, которого оно достойно, считает Йоргенсен.

Главное — чтобы это «светлое будущее» было не таким, как, например, в Камбодже при Пол Поте.