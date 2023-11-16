Шведские ученые: пациенты лучше переносят боль, если врач — женщина

Если мужчина боится идти к врачу (например, лечить зубы), есть, как оказалось, эффективный способ облегчить его страдания. Нужно, чтобы врачом оказалось женщина. Исследователи говорят, они действуют на пациентов похлеще любого анестетика.

За исследование женского влияния на мужскую боль взялись несколько команд. Например, ученые из Лундского университета в Швеции для своего эксперимента отобрали здоровых добровольцев и пускали им короткие лазерные импульсы в свод стопы. У тех пациентов, которых облучали женщины, болевой порог оказался выше, чем у тех, кто попал в руки врачей-мужчин.

В другом эксперименте перед участниками была одно только кнопка, излучавшая слабый электрический ток. Им нужно было держать ее нажатой и отпустить, когда боль, вызванная током, стала бы слишком сильной. Выяснилось, что, когда экзаменатором была женщина, добровольцы оказывались более выносливыми. Но этот эксперимент отличался от первого еще и тем, что подопытными были и мужчины, и женщины. И у всех эффект был одинаковым.

Наконец, в третьем эксперименте приняли участие 245 пациентов, которые недавно перенесли операцию. Bсследователи спрашивали их о состоянии. Наверное, вы уже и сами догадались, что женщинам перенесшие хирургическое вмешательство жаловались реже, чем мужчине.