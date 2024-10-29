Шведская дизайн-студия установила американские горки в офисе

По крайней мере, мало кто подходит к воплощению своих глупостей в жизнь так вдумчиво: в компании перепробовали больше 200 чертежей, прежде чем остановились на такой конструкции, которая бы работала как настоящий аттракцион, но при этом не мешала бы остальным сотрудникам перемещаться по офису, работать, пользоваться кухней и ходить в туалет.