Шведская дизайн-студия установила американские горки в офисе

Как заманить сотрудников в офис, если они привыкли к удаленке? Можно, конечно, ввести систему штрафов, но лучше мотивировать чем-то позитивным. Бесплатный кофе? Обеды? Тренажерный зал? Настольные игры? Все это уже где-то было.
Шведская дизайн-студия The Great Exhibition решила подойти к вопросу по-дизайнерски — и установила внутри своего офиса в Стокгольме целый аттракцион: настоящие американские горки. Про необычное интерьерное решение рассказала Fast Company.
Несмотря на то, что аттракцион установлен внутри помещения, на размерах экономить не стали: американские горки вышли 61 метр в длину и 3 метра в высоту. Целиком конструкция весит четыре тонны и проходит через все помещения офиса, через кухню и мимо рабочих мест.
Горку установили во время капитального ремонта, а 25 октября новый офис открыли для сотрудников. Основатель студии Петтер Кукачка рассказал, что мечтал об американских горках на работе не менее 15 лет.
Кроме того, 25 октября студия сменила название — раньше она называлась PJADAD и, среди прочего, создавала дизайн для IKEA и Atelier Food.
«Это недостижимая мечта, потому что такой аттракцион внутри офиса — это непрактично, опасно и очень дорого. Но чем лучше я понимал, насколько это непрактично, тем сильнее мне этого хотелось», — признается Петтер.
Ощутимый плюс у аттракциона только один: кататься на нем очень весело, чем и занимаются сотрудники компании.
У аттракциона есть и еще один неожиданный смысл: сотрудники считают его символом сопротивления искусственному интеллекту. Дизайнеры обеспокоены тем, как стремительно прогрессирует использование ИИ для рутинных задач, и таким необычным способом напоминают: в любом творчестве присутствует щепотка иррационального, на которую компьютер никогда не будет способен.
«Аттракцион внутри офиса так важен именно потому, что это бессмыслица: он не является привычным или ожидаемым решением. Компьютер никогда бы не придумал такое, потому что это непрактично», — поясняет Петтер, уверенный, что способность каждого человека совершать ошибки и делать глупости скоро начнет цениться сильнее, чем когда-либо прежде.
По крайней мере, мало кто подходит к воплощению своих глупостей в жизнь так вдумчиво: в компании перепробовали больше 200 чертежей, прежде чем остановились на такой конструкции, которая бы работала как настоящий аттракцион, но при этом не мешала бы остальным сотрудникам перемещаться по офису, работать, пользоваться кухней и ходить в туалет.
Для того, чтобы все работало безопасно, компания отказалась от потолочных светильников и придумала специальный звуковой сигнал, который раздается всякий раз, когда кто-нибудь решит прокатиться. Одновременно кататься может только один человек. Вся конструкция и ее установка обошлась компании в 150 тысяч долларов.
Впрочем, Петтер не сомневается, что цена и усилия уже себя оправдали: он доволен, сотрудникам нравится, а про это офис студии рассказывают по всему миру.
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