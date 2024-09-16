Шведка Макгарк назвала 5 причин, почему не запрещает детям гулять в плохую погоду

Почему не нужно бояться отпускать детей гулять в любую погоду, рассказала в своем блоге жительница Швеции Линда Макгарк. У нее есть целых пять причин, чтобы разрешить отпрыскам прыгать по лужам, валяться в снегу или играть со льдом, несмотря на то, что это может быть негигиенично, а зимой появляется риск заболеть.
Появится физическая активность
Во-первых, прогулка всегда лучше сидения за компьютером и «залипания» в планшет, приводит главный аргумент шведка. Даже если за окном дождь или метель.
Дети станут выносливее
Игры на улице закаляют и организм, и характер, уверена Линда. Она согласна с авторами британского исследования, которые выяснили, что нахождение под открытым небом повышает физические навыки и даже уверенность в себе.
Малыши получат новый опыт и станут любознательнее
Знание того, что наша планета — это не только улыбающееся солнышко и ясное небо, сделает мир детей богаче, рассуждает Линда. Увидеть смену сезонов и прочувствовать это на себе будет полезнее, чем посидеть в классе на уроке естествознания.
Кроме того, когда дети увидят, что природа бывает разной, они захотят исследовать это: мальчишки и девчонки станут, например, интересоваться, как животные и растения выживают в морозы. А в том, что задавание вопросов — признак высокого интеллекта, ученые не сомневаются.
Плохая погода — это нормально
Однажды, когда в Швеции выпустили экстренное предупреждение о сильном морозе и снегопаде, Линда потеплее одела детей и семья вышла прогуляться в −26° С. Ненадолго, только для того, чтобы дети увидели и такой вариант зимней погоды. Как минимум это приготовит юные умы к тому, что окружающий мир может выглядеть некомфортным, и это нужно принять, замечает Линда.
Никто не знает, в каком мире этим подросткам придется жить через двадцать или пятьдесят лет. И лучше будут, если они психологически приготовятся к капризам погоды уже в юном возрасте. А заодно узнают, как помочь человеку при обморожении — это тоже лишним не будет.
Терапевтический эффект прогулок
Наверное, каждый хоть раз замечал, как после похода на улицу поднялось настроение. Линда идет дальше и говорит, что это маленькая победа над трудностями — я не замерз, а значит, преодолел себя, стал немного сильнее. И вообще «ощущение победы над этими суровыми условиями — это то, что заставляет меня чувствовать себя живой», говорит шведка.
Советы Линды могли бы выглядеть чудачеством, если бы не движение фрилуфтслив, к которому относит себя шведка. Этот комплекс установок можно одинаково успешно применять и к туризму, и к педагогике, и рассматривать его как философию жизни.
Что такое фрилуфтслив
Фрилуфтслив — это «свободная жизнь под открытым небом», так переводится оригинальный термин Friluftsliv с норвежского. Считается, что первым это слово употребил Генрик Ибсен в стихотворении «На высотах», где описывал прелести одинокой жизни в избушке на лоне природы. Норвежский путешественник, полярник и общественный деятель Фритьоф Нансен написал книгу Friluftsliv, где рассуждал о тех же идеалах, что и Ибсен — о спокойной размеренной жизни без ежедневной погони за прибылью.
Фрилуфтслив как образ жизни получил популярность в XX веке, когда во всем мире, и в Скандинавии в том числе, активно развивался пешеходный туризм. В Норвегии даже законодательно закрепили право туристов проходить по частным землям, заранее согласовывая маршрут. Но главным, конечно, было не это, а возможность туриста отвлечься от ежедневной рутины, перезагрузиться.
Одновременно с этим фрилуфтслив стал яркой приметой подъема национального самосознания молодой норвежской нации — напомним, что в 1905 году государство получило независимость от Швеции. Узнавать свою страну — это патриотично, а демонстрация отказа от так называемых западных ценностей в пользу собственных помогала норвежцам не потерять себя в безумном меняющемся мире XX века.
Отправляясь в походы, адепты фрилуфтслива предпочитают синтетическим материалам натуральную шерсть и не приветствуют вещи, при изготовлении которых был нанесен ущерб природе. Кроме того, они отказываются от таких благ цивилизации, как GPS-навигаторы, в пользу бумажных карт. По их логике, навигатор снижает навыки ориентирования, к тому же он не дает полноценно отдохнуть, отвлекая мыслями о заряде батареи.
Если же рассматривать не только туристическую сторону этого движения, философия фрилуфтслива предполагает уход от бездумного потребления в сторону осознанности, замедление, отсутствие принуждения к конкуренции и достижению высоких результатов во всем.
Во многом, кстати, норвежский фрилуфтслив похож на датское хюгге — он тоже про упрощение жизни и умение радоваться малому.