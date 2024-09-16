Шведка Макгарк назвала 5 причин, почему не запрещает детям гулять в плохую погоду

Наверное, каждый хоть раз замечал, как после похода на улицу поднялось настроение. Линда идет дальше и говорит, что это маленькая победа над трудностями — я не замерз, а значит, преодолел себя, стал немного сильнее. И вообще «ощущение победы над этими суровыми условиями — это то, что заставляет меня чувствовать себя живой», говорит шведка.