Швеция законодательно запретит телевизор и телефоны детям до двух лет

Министр здравоохранения Якоб Форссмед считает, что смартфоны «слишком долго» были разрешены для детей и проникли во все сферы жизни. По его словам, шведские подростки в возрасте проводят перед экранами в среднем шесть с половиной часов в день во внеурочное время.
В новых рекомендациях говорится, что дети в возрасте от двух до пяти лет должны проводить перед экраном не более одного часа в день, а дети в возрасте от шести до 12 лет — не более двух. Подросткам в возрасте от 13 до 18 лет следует ограничиться двумя-тремя часами в день. При этом детей, которым еще не исполнилось двух лет, следует полностью оградить от цифровых медиа и телевидения.
Форссмед заметил, что зависимость детей от гаджетов влияет на качество сна, а также не оставляет достаточно времени для общения и физической активности. В шведском минздраве рекомендовали детям не пользоваться экранами перед сном и убирать на ночь телефоны и планшеты из спальни.
Как сообщается, до этого в правительство Швеции уже заявляло, что рассматривает возможность полного запрета на использование смартфонов в начальных школах.