Швеция законодательно запретит телевизор и телефоны детям до двух лет

В новых рекомендациях говорится, что дети в возрасте от двух до пяти лет должны проводить перед экраном не более одного часа в день, а дети в возрасте от шести до 12 лет — не более двух. Подросткам в возрасте от 13 до 18 лет следует ограничиться двумя-тремя часами в день. При этом детей, которым еще не исполнилось двух лет, следует полностью оградить от цифровых медиа и телевидения.