Шуров объяснил ситуацию с публичным позором Мерца из-за торта

Врач-психиатр Василий Шуров, комментируя aif.ru инцидент с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, уронившим вилку и торт, отметил, что причиной произошедшего стала банальная неловкость политика.
Напомним, в Сети ранее появились кадры, на которых Мерц роняет вилку, а затем кусок торта, на котором была изображена Германия. Случай произошел на вечеринке парламентской группы Христианских демократов (ХДС).
После падения тарелки с тортом политик облизал грязный палец и поднял вилку с пола.
«Я думаю, это банальная неловкость и рассеянность. Он роняет вилку, вздрагивает от этого, и следом летит торт. Не везет ему с вилками и ложками — то ложку прячет, то вилку роняет. Обращение со столовыми приборами, в общем, не его сильная сторона», — сказал врач.
Специалист также исключил, что причиной падения торта из рук мог быть тремор Мерца.