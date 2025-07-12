Шуров объяснил ситуацию с публичным позором Мерца из-за торта

«Я думаю, это банальная неловкость и рассеянность. Он роняет вилку, вздрагивает от этого, и следом летит торт. Не везет ему с вилками и ложками — то ложку прячет, то вилку роняет. Обращение со столовыми приборами, в общем, не его сильная сторона», — сказал врач.