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Шуров объяснил ситуацию с публичным позором Мерца из-за торта

Канцлер ФРГ уронил кусок торта с изображением Германии.

Источник: Аргументы и факты

Врач-психиатр Василий Шуров, комментируя aif.ru инцидент с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, уронившим вилку и торт, отметил, что причиной произошедшего стала банальная неловкость политика.

Напомним, в Сети ранее появились кадры, на которых Мерц роняет вилку, а затем кусок торта, на котором была изображена Германия. Случай произошел на вечеринке парламентской группы Христианских демократов (ХДС).

После падения тарелки с тортом политик облизал грязный палец и поднял вилку с пола.

«Я думаю, это банальная неловкость и рассеянность. Он роняет вилку, вздрагивает от этого, и следом летит торт. Не везет ему с вилками и ложками — то ложку прячет, то вилку роняет. Обращение со столовыми приборами, в общем, не его сильная сторона», — сказал врач.

Специалист также исключил, что причиной падения торта из рук мог быть тремор Мерца.