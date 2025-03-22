Шурочка и жена Андрея Миронова. Скончалась Лариса Голубкина

Телеведущий Андрей Малахов сообщил в своем Telegram-канале о смерти Ларисы Голубкиной — советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки России, Шурочки Азаровой из «Гусарской баллады» и вдовы Андрея Миронова.
Проблемы со здоровьем начались у Ларисы Голубкиной много лет назад. В 2014-м у неё диагностировали болезнь Вальденстрёма, при которой поражается костный мозг и нарушается работа системы кроветворения. Болезнь развивалась медленно, но уже в 2022 году Голубкиной потребовался курс химиотерапии; ремиссия оказалась недолгой, и летом 2024-го врачи обнаружили, что лечить заболевание невозможно. Как сообщал Telegram-канал Mash, в августе актрису признали неизлечимо больной и назначили паллиативное лечение, чтобы облегчить боль.
У Ларисы Голубкиной была счастливая творческая судьба, несмотря на очень малое число киноролей. Но она словно и не стремилась покорять кинематограф, изначально нацелившись на театр. Родилась она в Москве 9 марта 1940 года, после восьмого класса поступила на дирижёрско-хоровое отделение музыкально-педагогического училища, окончила его и продолжила образование в ГИТИСе, где сделала упор на музыкальной комедии.
Ещё студенткой Голубкина сыграла свою главную и самую звездную роль — именно её Эльдар Рязанов сделал Шурочкой Азаровой в «Гусарской балладе», экранизации пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» про Отечественную войну 1812 года и девушку, которая притворилась корнетом. Он предпочел Голубкину «слишком яркой» Алисе Фрейндлих и Светлане Немоляевой со «слишком женственной фигурой». Возможно, подобные критерии отбора могли быть обидными, но для актрисы всё завершилось на мажорной ноте — музыкальная историческая комедия стала одним из лидеров советского проката в 1962 году, а сама Голубкина проснулась знаменитой на всю страну.
Но в блистательную кинокарьеру этот успех Голубкиной так и не перешел. За следующие десять лет она снялась лишь в нескольких фильмах — больших и заметных, вроде «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане» или эпопее «Освобождение», но таких больших ролей, как в «Гусарской балладе», у актрисы больше не было, и уже в начале 1970-х она фактически ушла из кино.
Компенсация этого у Голубкиной, разумеется, была. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии, где она играла главные роли во многих спектаклях — в том числе и всё ту же Шурочку в «Давным-давно». Одновременно выступала с концертами по всей стране — и с отдельными аккомпаниаторами, и с оркестрами Леонида Утёсова и Анатолия Кролла. Голубкина была очень известным исполнителем, так что выход в 1974 году телевизионного фильма-спектакля «Бенефис Ларисы Голубкиной» был вполне обоснован. Зрители знали актрису и любили её. А она полюбила Андрея Миронова.
История любви двух этих артистов очень занимательна. По легенде, их познакомила Наталья Фатеева, с которой у Миронова случился скоротечный роман на съемках фильма «Три плюс два». Но съемки закончились, роман иссяк сам собой, а вот знакомство осталось. Миронов даже предлагал Голубкиной выйти за него замуж, но она отказалась, мол, любви нет, а ждать, пока она возникнет, лучше без штампа в паспорте.
В итоге у Миронова появилась семья — в начале 1970-х он женился на актрисе Екатерине Градовой, у них родилась дочь Мария; а Голубкина какое-то время жила гражданским браком со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым и родила от него дочь.
В 1974-м любовь всё-таки возникла — Миронов и Голубкина съехались, а через два года пошли в ЗАГС. Следующие годы в её жизни был только Миронов — они даже вместе ездили на гастроли и встречи со зрителями и вместе же снялись в фильме «Трое в лодке, не считая собаки», где сыграли пару влюбленных. Многие их знакомые считали пару идеальной, и эта идиллия продолжалась больше десяти лет, до трагического августа 1987 года, когда Миронов умер прямо на сцене во время исполнения роли Фигаро. Ему было всего 46 лет.
Голубкина тогда продолжила работать — играла в своем театре и принимала приглашения других институций, по-прежнему ездила с концертами, появлялась в проектах, посвященных памяти её мужа… В кино, правда, так и не вернулась — у неё было несколько небольших ролей, но их даже неловко сравнивать с героиней из «Гусарской баллады». Наверное, Голубкина понимала, что для поклонников так и осталась той самой Шурочкой, отобранной Рязановым по «обидным» критериям, — этот персонаж сел на неё, как влитой, и уходить не хотел. А повторять образ снова и снова не хотелось уже ей…