Шурочка и жена Андрея Миронова. Скончалась Лариса Голубкина

Голубкина тогда продолжила работать — играла в своем театре и принимала приглашения других институций, по-прежнему ездила с концертами, появлялась в проектах, посвященных памяти её мужа… В кино, правда, так и не вернулась — у неё было несколько небольших ролей, но их даже неловко сравнивать с героиней из «Гусарской баллады». Наверное, Голубкина понимала, что для поклонников так и осталась той самой Шурочкой, отобранной Рязановым по «обидным» критериям, — этот персонаж сел на неё, как влитой, и уходить не хотел. А повторять образ снова и снова не хотелось уже ей…