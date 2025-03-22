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Шурочка и жена Андрея Миронова. Скончалась Лариса Голубкина

Скончалась Лариса Голубкина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, Шурочка Азарова из «Гусарской баллады» и вдова Андрея Миронова.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущий Андрей Малахов сообщил в своем Telegram-канале о смерти Ларисы Голубкиной — советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки России, Шурочки Азаровой из «Гусарской баллады» и вдовы Андрея Миронова.

Проблемы со здоровьем начались у Ларисы Голубкиной много лет назад. В 2014-м у неё диагностировали болезнь Вальденстрёма, при которой поражается костный мозг и нарушается работа системы кроветворения. Болезнь развивалась медленно, но уже в 2022 году Голубкиной потребовался курс химиотерапии; ремиссия оказалась недолгой, и летом 2024-го врачи обнаружили, что лечить заболевание невозможно. Как сообщал Telegram-канал Mash, в августе актрису признали неизлечимо больной и назначили паллиативное лечение, чтобы облегчить боль.

Источник: РИА "Новости"

У Ларисы Голубкиной была счастливая творческая судьба, несмотря на очень малое число киноролей. Но она словно и не стремилась покорять кинематограф, изначально нацелившись на театр. Родилась она в Москве 9 марта 1940 года, после восьмого класса поступила на дирижёрско-хоровое отделение музыкально-педагогического училища, окончила его и продолжила образование в ГИТИСе, где сделала упор на музыкальной комедии.

Источник: РИА Новости

Ещё студенткой Голубкина сыграла свою главную и самую звездную роль — именно её Эльдар Рязанов сделал Шурочкой Азаровой в «Гусарской балладе», экранизации пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» про Отечественную войну 1812 года и девушку, которая притворилась корнетом. Он предпочел Голубкину «слишком яркой» Алисе Фрейндлих и Светлане Немоляевой со «слишком женственной фигурой». Возможно, подобные критерии отбора могли быть обидными, но для актрисы всё завершилось на мажорной ноте — музыкальная историческая комедия стала одним из лидеров советского проката в 1962 году, а сама Голубкина проснулась знаменитой на всю страну.

Но в блистательную кинокарьеру этот успех Голубкиной так и не перешел. За следующие десять лет она снялась лишь в нескольких фильмах — больших и заметных, вроде «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане» или эпопее «Освобождение», но таких больших ролей, как в «Гусарской балладе», у актрисы больше не было, и уже в начале 1970-х она фактически ушла из кино.

Компенсация этого у Голубкиной, разумеется, была. Сразу после ГИТИСа актрису приняли в труппу театра Советской армии, где она играла главные роли во многих спектаклях — в том числе и всё ту же Шурочку в «Давным-давно». Одновременно выступала с концертами по всей стране — и с отдельными аккомпаниаторами, и с оркестрами Леонида Утёсова и Анатолия Кролла. Голубкина была очень известным исполнителем, так что выход в 1974 году телевизионного фильма-спектакля «Бенефис Ларисы Голубкиной» был вполне обоснован. Зрители знали актрису и любили её. А она полюбила Андрея Миронова.

Источник: Legion-Media

История любви двух этих артистов очень занимательна. По легенде, их познакомила Наталья Фатеева, с которой у Миронова случился скоротечный роман на съемках фильма «Три плюс два». Но съемки закончились, роман иссяк сам собой, а вот знакомство осталось. Миронов даже предлагал Голубкиной выйти за него замуж, но она отказалась, мол, любви нет, а ждать, пока она возникнет, лучше без штампа в паспорте.

В итоге у Миронова появилась семья — в начале 1970-х он женился на актрисе Екатерине Градовой, у них родилась дочь Мария; а Голубкина какое-то время жила гражданским браком со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым и родила от него дочь.

В 1974-м любовь всё-таки возникла — Миронов и Голубкина съехались, а через два года пошли в ЗАГС. Следующие годы в её жизни был только Миронов — они даже вместе ездили на гастроли и встречи со зрителями и вместе же снялись в фильме «Трое в лодке, не считая собаки», где сыграли пару влюбленных. Многие их знакомые считали пару идеальной, и эта идиллия продолжалась больше десяти лет, до трагического августа 1987 года, когда Миронов умер прямо на сцене во время исполнения роли Фигаро. Ему было всего 46 лет.

Источник: Legion-Media

Голубкина тогда продолжила работать — играла в своем театре и принимала приглашения других институций, по-прежнему ездила с концертами, появлялась в проектах, посвященных памяти её мужа… В кино, правда, так и не вернулась — у неё было несколько небольших ролей, но их даже неловко сравнивать с героиней из «Гусарской баллады». Наверное, Голубкина понимала, что для поклонников так и осталась той самой Шурочкой, отобранной Рязановым по «обидным» критериям, — этот персонаж сел на неё, как влитой, и уходить не хотел. А повторять образ снова и снова не хотелось уже ей…