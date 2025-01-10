Шум самолетов может ухудшить работу сердца

Эксперты исследовали состояние сердец людей, которые жили в условиях повышенного шума от самолетов, и сравнили их с теми, кто жил в более спокойной обстановке. Оказалось, что у тех, кто слышал звуки громче рекомендуемых норм, состояние сердца ухудшилось на 10−20% по сравнению с людьми, живущими в тихих районах. Сердечная мышца под воздействием шума становилась толще и плотнее, теряя гибкость и снижая эффективность перекачивания крови.