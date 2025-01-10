Шум самолетов может ухудшить работу сердца

Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology. Ученые изучили данные МРТ сердец 3 635 жителей районов, расположенных рядом с четырьмя крупными аэропортами Англии. Высоким считался уровень шума свыше 50 децибел днем и 45 децибел ночью (это превышает рекомендации ВОЗ).
Эксперты исследовали состояние сердец людей, которые жили в условиях повышенного шума от самолетов, и сравнили их с теми, кто жил в более спокойной обстановке. Оказалось, что у тех, кто слышал звуки громче рекомендуемых норм, состояние сердца ухудшилось на 10−20% по сравнению с людьми, живущими в тихих районах. Сердечная мышца под воздействием шума становилась толще и плотнее, теряя гибкость и снижая эффективность перекачивания крови.
Особенно заметно это было среди тех, кто слышал шум ночью. Это может быть связано с нарушением сна и тем, что люди чаще находятся дома в ночное время. Также ученые выяснили, что аналогичные изменения структуры сердца у людей, не подвергавшихся воздействию шума самолетов, увеличивают риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в 2−4 раза.
Вместе с тем эксперты признают, что их исследование носило наблюдательный характер. Нельзя однозначно утверждать, что шум самолетов стал причиной изменений в сердце участников. «Однако эти данные дополняют уже имеющиеся доказательства негативного влияния авиационного шума на здоровье в целом», — отметила доктор Габи Каптур, ведущий автор исследования.
Напомним, чрезмерное воздействие шума может негативно сказаться на слухе, вызвать высокое кровяное давление, стресс и бессонницу. По словам психолога Ольги Леманн, человек не приспособлен к таким условиям. В связи с этим многие путешествуют в поисках тишины и пытаются создать ее дома. В National Geographic рассказали, как современный мир борется с шумовым загрязнением.