Шум самолетов может ухудшить работу сердца

Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology. Ученые изучили данные МРТ сердец 3 635 жителей районов, расположенных рядом с четырьмя крупными аэропортами Англии. Высоким считался уровень шума свыше 50 децибел днем и 45 децибел ночью (это превышает рекомендации ВОЗ).