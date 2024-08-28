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Шум от соседей может стать причиной сердечного приступа. Исследование

Актуальное исследование показало, что на здоровье сердца влияет уровень шума в районе.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Ремонтные работы, гудки автомобилей, шум толпы — все это может быть хроническим источником стресса для городских жителей, а, как известно, стресс является основополагающим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. По данным недавнего исследования, люди в возрасте до 50 лет более подвержены сердечному приступу, если они живут в шумном районе.

В рамках исследования, чтобы определить влияние шумного соседства на здоровье сердечно-сосудистой системы, врачи из Бремена (Германия) оценили уровень шума в окрестностях у 430 человек в возрасте 50 лет и моложе, переживших инфаркт миокарда. Было выявлено, что люди с низким уровнем сердечно-сосудистых факторов риска с большей вероятностью попадали в больницу с сердечным приступом, если им случалось жить в шумном районе.

Прежде ученые доказали, что прогнозы на восстановление после пережитого инфаркта миокарда хуже, если человек живет в «оживленной» местности. Получается, что продолжительность жизни и риск преждевременной смерти напрямую зависят от ваших соседей. Рекомендуем в таком случае помнить о часах тишины и периодически выбираться на природу, чтобы послушать тишину.

Ранее эндокринологи предостерегли от чрезмерного употребления энергетических напитков из-за содержания большого количество кофеина и сахара. Подробнее можно узнать по ссылке.