Шум от соседей может стать причиной сердечного приступа. Исследование

В рамках исследования, чтобы определить влияние шумного соседства на здоровье сердечно-сосудистой системы, врачи из Бремена (Германия) оценили уровень шума в окрестностях у 430 человек в возрасте 50 лет и моложе, переживших инфаркт миокарда. Было выявлено, что люди с низким уровнем сердечно-сосудистых факторов риска с большей вероятностью попадали в больницу с сердечным приступом, если им случалось жить в шумном районе.