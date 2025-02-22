Шубы из натурального меха: мнения экспертов за и против

При этом она не считает, что такая шуба выигрывает за счет тепла — под любую верхнюю одежду можно надеть термобелье и теплый свитер. По ее мнению, нельзя сказать, что экошуба или пуховик — это экологично, потому что их делают из синтетических материалов. Однако если выбирать качественные вещи, которые служат долго, то можно несколько лет носить самому, а потом отдать на благотворительность.