Шубы из натурального меха: мнения экспертов за и против

Своими мнениями поделилась команда проекта Сберегаем вместе. Издатель и маркетинг-лид Александра Мендельская отметила, что ради меха с животными очень жестоко обращаются. Она отказалась от этого материала лет в 20, продав шубу и дубленки. Сейчас издатель носит только искусственный мех и экокожу. Эксперт отметила, что у экошуб есть минус — их нельзя переработать. В связи с этим такую одежду надо носить аккуратно и долго.
«Стереотипы, что у женщины должна быть шуба, кажутся мне устаревшими. Есть много других способов манифестировать женский успех», — говорит издатель.
Она подчеркнула, что есть хорошие пуховики и парки, почти не уступающие по теплу шубам, которые она считает чем-то вроде излишней роскоши.
«Единственное исключение, которое я допускаю, — это винтаж. Например, сейчас в тренде шубы из лисы или енота, как в 90-х у Кэрри Брэдшоу из “Секса в большом городе”. Сама не покупаю, но смотрю на это увлечение более терпимо. Ведь это вещи, которые “живут” десятилетиями», — сказала Александра Мендельская.
Фоторедактор Ольга Хамитова выступила категорически против шуб. Она рассказала, что не видит в них ничего красивого и они кажутся ей пережитком прошлого. «Страдания животных не стоят того, чтобы греть человека. Есть много других способов пережить зиму и при этом никого не мучить», — добавила фоторедактор.
Менеджер по маркетингу Анна Алешина рассказала, что она «за» шубы и дубленки, так как они теплые и долговечные. Она отметила, что производство искусственных шуб неэкологично. «Мне жалко животных, но из чего делают искусственный мех? Как это влияет на окружающий мир? И все же мое “за” с оговоркой. Я не одобряю, когда у человека много шуб. Для закрытия потребности достаточно одной. Для моды — берите экошубы», — добавила менеджер.
Аналитик Виктория Тупикова рассказала, что шуба появилась у нее около 10 лет назад, ее подарили родители. Оказалось, что это очень удобная вещь. Однако аналитик убеждена, что шуба не должна быть предметом роскоши или коллекционирования. «Для меня это скорее практичная необходимость, чем излишество», — сказала аналитик.
Дизайнер Ксения Страхова рассказала, что она однозначно против шуб из натурального меха, поскольку при их производстве страдают животные. Кроме того, эстетика такой одежды тоже вызывает у нее сомнения.
«Помню, как маме досталась шуба из нутрии. Я была маленькой, мне было интересно потрогать шерсть — она оказалась жесткой и неприятной. Шуба до сих пор висит в шкафу, никто ее не носит», — поделилась дизайнер.
Выпускающий редактор Елизавета Левина рассказала, что в ее гардеробе есть натуральная шуба, это был подарок от мамы.
«Никак не решусь продать. Сначала носила, но с каждым годом меня все больше мучают мысли о несчастных животных. Был период, когда вовсе не доставала ее, но сейчас раз в сезон могу надеть. Оправдываю себя так: все равно уже не спасу никого тем, что просто не буду ее носить», — поделилась она.
При этом она не считает, что такая шуба выигрывает за счет тепла — под любую верхнюю одежду можно надеть термобелье и теплый свитер. По ее мнению, нельзя сказать, что экошуба или пуховик — это экологично, потому что их делают из синтетических материалов. Однако если выбирать качественные вещи, которые служат долго, то можно несколько лет носить самому, а потом отдать на благотворительность.
Автор Анна Савенко высказалась против шуб из натурального меха. Она призналась, что ей страшно думать о животных, которых выращивали для того, чтобы потом забрать их шкуры. Кроме того, ей не близка эстетика шуб.
Главный редактор Анастасия Базарнова тоже против такой одежды. Она рассказала, что не стала бы надевать натуральную шубу. Такая одежда не нравится ей эстетически, даже если она из искусственных материалов.
«Я все равно вместо изделия вижу животное. Если говорить об экологичности шуб, то ответ сильно зависит от вводных данных: искусственный мех может оставить бóльший след для окружающей среды. При таких неконкретных выводах я бы ориентировалась на моральные принципы», — добавила редактор.
Автор Алина Носова рассказала, что она против шуб, ради создания которых погибло животное. Осознанное «нет» пришло к ней из-за подруги, которая работала моделью и рекламировала шубы. Та заинтересовалась, почему зоозащитники срывают модные показы, и нашла в Сети ужасные кадры с производства меха. «Она поделилась ими со мной и отбила всякое желание носить на себе то, что страдало», — поделилась Алина Носова.
Однако она не против вещей из натурального меха животного, которое просто постригли.
«Хоть я и живу на юге, но жуткая мерзлячка и поклонница панк-стиля, поэтому зимой ношу ярко-желтую укороченную шубу из шерсти альпаки. Я спокойна, что животное не пострадало, а мне уютно, ярко и тепло», — добавила Алина Носова.
Зачастую люди сдают шубы и дубленки в химчистки. Однако клиенты не всегда бывают довольны проделанной работой. Как подать жалобу на химчистку и на что нужно обращать внимание при ее выборе, рассказали в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга.