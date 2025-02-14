Штрафы за продажу вейпов детям в России выросли до 2 млн рублей

«Несмотря на запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним, все равно находились те, кто продолжал нарушать закон. Более 70% подростков в возрасте от 11 до 17 лет в ходе опроса признались, что при покупке вейпов и электронных сигарет у них просто никто не спрашивал удостоверяющие документы. Если взрослые не понимают, что их обязанность — делать все для защиты здоровья и безопасности детей, более того — пытаются на этом заработать, то необходимо наказывать их рублем, ужесточать ответственность», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.