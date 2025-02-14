Штрафы за продажу вейпов детям в России выросли до 2 млн рублей

«Несмотря на запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним, все равно находились те, кто продолжал нарушать закон. Более 70% подростков в возрасте от 11 до 17 лет в ходе опроса признались, что при покупке вейпов и электронных сигарет у них просто никто не спрашивал удостоверяющие документы. Если взрослые не понимают, что их обязанность — делать все для защиты здоровья и безопасности детей, более того — пытаются на этом заработать, то необходимо наказывать их рублем, ужесточать ответственность», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Теперь максимальные штрафы составят: для физлиц — до 300 тысяч рублей (было 60 тысяч), для должностных лиц — до 700 тысяч (было 300 тысяч), а для юрлиц — до 2 млн рублей (было 600 тысяч). Этот закон подписал президент РФ Владимир Путин 2 февраля 2025 года.
Володин добавил, что «Государственная Дума последовательно работает над инициативами по защите детей от потенциальных угроз». «Запрещена продажа несовершеннолетним вейпов, бытовых газосодержащих товаров. С марта вступит в силу запрет на продажу энергетических напитков. На рассмотрении находится законопроект об ответственности за продажу таких напитков ребенку. Здоровые дети — это залог крепкого будущего нашей страны», — отметил он.
Ранее Володин сообщил, что законопроект о полном запрете вейпов является инициативой всей Госдумы, все фракции поддерживают это решение.