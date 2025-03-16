Штрафы за нарушения при перевозке детей увеличат вдвое. Что известно

Ужесточение ответственности нередко становится действенным инструментом. Однако ряд экспертов напоминают, что не все автомобили в принципе можно оборудовать детскими креслами, не прибегая к «колхозу» — то есть доработке машины. Конечно, речь идет в первую очередь о старых «Жигулях» и других «возрастных» представителях отечественного автопрома. И если в Москве молодые родители могут в угоду безопасности ребенка предпочесть общественный транспорт поездке на старом автомобиле, то для жителей регионов это может стать проблемой.