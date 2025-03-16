Штрафы за нарушения при перевозке детей увеличат вдвое. Что известно

В 2020 году было зафиксировано 918 дорожно-транспортных происшествий, при расследовании которых выявили нарушения перевозки детей. В 2024 году таких ДТП было уже 959. Законодатели посчитали, что одна из причин роста негативной статистики в «недостаточности мер административной ответственности», и предложили повысить штрафы.
В правительстве с этим согласились и поддержали законопроект. Штраф за нарушение правил перевозки детей для автомобилистов вырастет с трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей.
— По закону, детей младше семи лет перевозить в машине можно только в детском кресле или автолюльке. Детей в возрасте от 7 до 11 лет без кресла можно возить только на заднем сиденье. На переднем все так же нужно использовать детское кресло или бустер — специальное кресло без спинки, — рассказал юрист Кирилл Залесский.
Ужесточение ответственности нередко становится действенным инструментом. Однако ряд экспертов напоминают, что не все автомобили в принципе можно оборудовать детскими креслами, не прибегая к «колхозу» — то есть доработке машины. Конечно, речь идет в первую очередь о старых «Жигулях» и других «возрастных» представителях отечественного автопрома. И если в Москве молодые родители могут в угоду безопасности ребенка предпочесть общественный транспорт поездке на старом автомобиле, то для жителей регионов это может стать проблемой.
Сегодня на рынке представлены альтернативы детским креслам — фиксаторы ремней безопасности (так называемые «треугольники»), бескаркасные кресла. Большинство из них не имеют никакого сертификата безопасности, да и в целом в законодательстве они не указаны в перечне разрешенных средств обеспечения безопасности детей. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая считает, что подобные устройства не заменят проверенного детского кресла.
— Все эти лямки, адаптеры и так далее не являются самостоятельными удерживающими устройствами, ни частью других удерживающих устройств. Ребенок может быть только в автомобильном кресле, которое имеет сертификат, — говорит депутат.
Напомним также, что в конце февраля в Госдуму внесли закон, запрещающий устанавливать надбавки за поездки в такси с детскими креслами.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества:
— Суррогаты детских удерживающих устройств (ДУУ), представляющие опасность для маленьких пассажиров, не должны появляться в продаже. Мы занимаемся обелением рынка ДУУ. Работа ведется по нескольким направлениям: с маркетплейсами и непосредственно с продавцами, при одновременном информировании потребителя.
Минтранс РФ подготовил поправки к правилам дорожного движения, которые затрагивают электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Изменения должны дополнить действующее регулирование движения.