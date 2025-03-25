Штрафы и уменьшение зарплаты. На что у работодателей нет права

Куда подавать жалобы на начальника
Как подчеркивает «Объясняем. РФ», договоры, локальные акты, правила внутреннего распорядка должны соответствовать Трудовому кодексу. Если какие-то пункты противоречат законодательству, использовать их нельзя. Причем даже если сотрудник с ними согласился и подписал договор.
С жалобой на нарушение своих прав можно обратиться в трудовую инспекцию (подать обращение можно онлайн). Нужно будет описать ситуацию и по возможности прикрепить подтверждающие документы.
Если инспекторы сочтут действия руководителя незаконными, от него потребуют устранить нарушения. А если начальник проигнорирует это, ему придется заплатить штраф 30−50 тысяч рублей.
Что запрещено работодателям
Штрафовать
Выписывать штрафы за опоздание, прогул и другие нарушения работодатель не имеет права. Он может лишить сотрудника премии, но не в качестве взыскания. Работодатель имеет право прописать в документах, что премию подчиненным начисляют, только если они ничего не нарушают.
Ухудшать условия труда
Переводить сотрудников на должности с более низкой зарплатой или тяжелыми условиями труда нельзя. Менять условия в худшую сторону запрещено по закону.
Запрещать увольняться в отчетный период или за месяц до сдачи крупного проекта
Увольняться можно, письменно сообщив начальнику о своем решении за две недели. Если договор подписан как срочный, можно предупредить и за три дня. Наниматель не должен заставлять сотрудников увольняться, когда удобно лично ему.
Запрещать разглашать размер своей зарплаты
Некоторые компании запрещают работникам называть размер своей зарплаты, говоря, что это коммерческая тайна. Однако это не так.
Запрещать сотрудникам вступать в брак между собой
Частная жизнь, в том числе браки, никак не связана с трудовыми отношениями. Сообщать начальнику о женитьбе и замужестве, подавать справки о составе семьи сотрудники не должны.
Запрещать работу по совместительству
Подрабатывать в другой сфере, как и у конкурентов, разрешено. В подобных случаях компания как раз может ввести положение о коммерческой тайне, чтобы человек не использовал идеи и исследования фирмы на второй работе.
В плане подработок есть два исключения:
- гендиректор или руководитель может работать где-то еще только по согласованию с основным работодателем
- если на основном месте сотрудник работает водителем, то соглашаться на подработки, связанные с управлением транспортом, ему нельзя
Запрещать регистрацию как ИП или учредителя юрлица
Запрещать сотруднику заниматься предпринимательством нельзя. Однако здесь тоже есть исключение. Так, государственные и муниципальные служащие, сотрудники МВД и прокуратуры, а также люди на некоторых должностях в госкорпорациях, госкомпаниях и публично-правовых компаниях заниматься бизнесом не могут.
Запрещать работу у конкурентов после увольнения
После того, как человек расторг трудовой договор, его условия перестают действовать (не считая материальной ответственности в ряде случаев). И запрещать бывшему сотруднику работать у конкурентов или выплачивать неустойку компания не должна.
Запрещать приносить свои еду и питье
Это тоже запрещено, даже если в здании организации есть кафе или столовая. Если сотрудник не может покидать рабочее место, ему должны дать возможность хранить и разогревать еду. Исключения могут ввести из-за санитарных требований. Так, сотрудникам животноводческих предприятий нельзя приносить на работу продукты животного происхождения.
Тем временем аналитики выяснили, сколько россиян добились повышения зарплаты и какие способы работники используют для этого чаще всего.