Штрафы и уменьшение зарплаты. На что у работодателей нет права

Выписывать штрафы за опоздание, прогул и другие нарушения работодатель не имеет права. Он может лишить сотрудника премии, но не в качестве взыскания. Работодатель имеет право прописать в документах, что премию подчиненным начисляют, только если они ничего не нарушают.