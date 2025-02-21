Штрафы для бутлегеров в России могут удвоить

По словам первого зампреда Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, «объем прибыли от криминального алкогольного бизнеса исчисляется десятками млрд рублей». Нелегальное производство алкоголя приводит к хищению около 100 миллиардов рублей из бюджета страны. При этом, продукция может быть опасна для здоровья и жизни людей, рассказали в Парламентской газете.
В законопроекте предлагается изменить пороги для признания крупного и особо крупного размера. Теперь крупным размером будет считаться стоимость немаркированного алкоголя свыше 50 тысяч рублей (сейчас — 100 тысяч), а особо крупным — 500 тысяч рублей (сейчас — один миллион). За деяния, совершенные группой лиц или в особо крупном размере, штрафы вырастут до двух миллионов рублей.
«Мы увидели, что растет объем контрафакта. Значит, криминальный мир, зарабатывая миллиарды на здоровье людей, уходя от налогообложения продукции, не смущается смехотворными суммами санкций. Понятно, что для них эти штрафные меры и меры административного наказания, как укус комара. Поэтому мы приняли решение удвоить объемы штрафов», — отметил Рябухин, добавив, что действующие штрафы не были проиндексированы за последние десять лет. Изменения в законодательстве должны создать менее выгодные условия для хранения и перевозки нелегального алкоголя.
Кроме того, новый законопроект вводит более строгие наказания за производство и продажу немаркированной алкогольной продукции, включая увеличение сроков принудительных работ и штрафов. Однако лишение свободы в новых поправках не ужесточается.
Ранее сообщалось, что минздрав хочет скорректировать процедуру проверки алкоголя, список наркотических и психотропных веществ, а также оснований для отказа от проверки.