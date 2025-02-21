Штрафы для бутлегеров в России могут удвоить

«Мы увидели, что растет объем контрафакта. Значит, криминальный мир, зарабатывая миллиарды на здоровье людей, уходя от налогообложения продукции, не смущается смехотворными суммами санкций. Понятно, что для них эти штрафные меры и меры административного наказания, как укус комара. Поэтому мы приняли решение удвоить объемы штрафов», — отметил Рябухин, добавив, что действующие штрафы не были проиндексированы за последние десять лет. Изменения в законодательстве должны создать менее выгодные условия для хранения и перевозки нелегального алкоголя.