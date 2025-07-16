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Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Использование VPN-сервисов на территории РФ не запрещено, штрафов за это не будет, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.

Источник: Freepik

«Использование VPN на территории Российской Федерации не запрещено, соответственно, и штрафов никаких не будет», — сказал он на видео, которое опубликовал.

Депутат добавил, что появляется штраф именно за рекламу VPN-сервисов.