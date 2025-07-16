Штрафов за использование VPN не предусмотрено, заявили в Госдуме

«Использование VPN на территории Российской Федерации не запрещено, соответственно, и штрафов никаких не будет», — сказал он на видео, которое опубликовал.
Депутат добавил, что появляется штраф именно за рекламу VPN-сервисов.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Использование VPN-сервисов на территории РФ не запрещено, штрафов за это не будет, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.
«Использование VPN на территории Российской Федерации не запрещено, соответственно, и штрафов никаких не будет», — сказал он на видео, которое опубликовал.
Депутат добавил, что появляется штраф именно за рекламу VPN-сервисов.