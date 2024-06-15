Штраф размером €1,800 за видео с пляжа в Италии

Влиятельная предпринимательница из Дубая была оштрафована на 1800 евро (~ 171 000 рублей) за незаконное проникновение на закрытый пляж с розовым песком на Сардинии, она опубликовала серию видеороликов и фотографий о своей «выходке» в социальных сетях.
Согласно сообщениям итальянской прессы, женщина прибыла на лодке на берег Spiaggia Rosa, известного своим розовым песком, на крошечном сардинском острове Буделли, предположительно игнорируя все запрещающие знаки. С 1990-х годов туристам запрещено гулять по пляжу, с которого часто воруют песок, но они могут посещать остров на лодке, прогуливаясь только по тропинке за пляжем.
Тем не менее бизнесвумен из Дубая не только проигнорировала все запреты, но и поделилась видео с более чем 35 000 подписчиков, где она рассматривает свои следы на песке под мелодию Эдит Пиаф «La vie en rose» (Жизнь в розовом цвете).
Нарушение запрета вызвало возмущение жителей Сардинии, что побудило офицеров береговой охраны провести расследование. Вскоре они уведомили бизнесвумен о штрафе в размере 1800 евро (~ 171 000 рублей), из которых 300 евро (~ 29 000 рублей) — за нарушение запрета, а 1500 евро (~ 142 000 рублей) — за использование судна без разрешения на въезд.
Как выяснилось позднее, женщина арендовала лодку, но владелец прокатной компании не знал, что она планирует отплыть на ней на остров.
Остров Буделли, где находится редкий пляж, необитаем. Ранее здесь проживал один Мауро Моранди на протяжении 30 лет, который случайно оказался на острове в 1989 году после того, как его катамаран сломался по пути в южную часть Тихого океана.
Моранди, которого прозвали местным Робинзоном Крузо, смог остаться на берегу после того, как стал фактическим смотрителем острова, но в 2021 году 84-летний мужчина был вынужден покинуть его по решению администрации.
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Кристина Корчанова