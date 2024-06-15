Штраф размером €1,800 за видео с пляжа в Италии

Тем не менее бизнесвумен из Дубая не только проигнорировала все запреты, но и поделилась видео с более чем 35 000 подписчиков, где она рассматривает свои следы на песке под мелодию Эдит Пиаф «La vie en rose» (Жизнь в розовом цвете).