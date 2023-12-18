Штраф или реальный срок: что грозит за скачивание с «‎пиратских» сайтов

Реальное уголовное наказание за демонстрацию так называемого «‎пиратского» видео — в 2019 году в нашей стране впервые осудили владельца сайта с пиратским контентом, он получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Решение принял Красногорский городской суд Московской области.

РБК Life решил выяснить, может ли грозить реальный срок не только владельцу «‎пиратских» сайтов, но и пользователям, посещающим их для просмотра и скачивания фильмов, музыки или книг. На вопросы редакции ответили эксперты.

Что такое «‎пиратский» сайт

Многие россияне так или иначе сталкивались с «пиратским» контентом — смотрели фильмы, слушал музыку, использовал нелицензионный софт. С уходом иностранных компаний из России это стало еще актуальнее, так как пользователи потеряли свободный доступ к множеству личных и рабочих программ и сервисов — Netflix, Spotify, Adobe и других. Как пояснила в беседе с редакцией руководитель юридической компании «‎Аксиком»‎ Лилия Аксенова, с точки зрения закона об авторском праве термина «пиратство» нет. Это обобщающее понятие, принятое в обиходе, отметила юрист. Закон руководствуется определением «незаконное использование объектов авторского права».

Пиратские ресурсы — любые сайты, которые предоставляют пользователю возможность свободного и бесплатного доступа к произведениям, защищенным авторским правом, например, онлайн-библиотеки, торрент-трекеры, что приводит к нарушению авторских прав.

Как отличить «пиратские» сайты от легальных сервисов

По словам юриста, «пиратские» сайты, как правило, содержат последние новинки кинопроката, музыкальных релизов, книг и софта. Отличаются обилием кликбейтных объявлений и сомнительной рекламы. Веб-адрес такого сайта достаточно сложный, с обилием цифр, символов и непереводимой игрой букв.

Что грозит за использование «пиратского» контента в личных целях

«По сути — ничего. Действующее российское законодательство не предусматривает ответственности за использование пиратского контента в личных целях. Вы можете слушать музыку, скачивать фильмы с торрент-треккеров, смотреть их на каком-нибудь “пиратском” сервисе, не опасаясь какого-либо наказания. Ваши действия при этом не содержат состава правонарушения или преступления», — пояснила Лилия Аксенова.

Эксперт отметила, что в теории, скачивая фильм или музыкальную композицию с пиратского сайта, пользователь становится нарушителем исключительных прав автора или иного правообладателя (в соответствии с пунктом 2 статьи 1270 Гражданского Кодекса страны).

У автора возникает право предъявить к такому пользователю требования, например, возместить причиненные убытки. На практике же, чтобы эти требования предъявить — надо знать данные нарушителя. Действенного механизма определить единичного пользователя, скачавшего то или иное произведение нет, поэтому авторы предпочитают более эффективные механизмы борьбы с пиратством: блокировка контента на сайте по требованию правообладателя.

А если скачать и потом продавать

Достаточно сурово за подобное наказывают, к примеру, в Японии. Об этом рассказала РБК Life адвокат и партнер Адвокатского бюро Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Анна Миненкова. Она привела пример: за скачивание «пиратского» продукта грозит до 2 лет лишения свободы, а за распространение — до 10 лет лишения свободы. В нашей стране законодательство более лояльно к таким поступкам.

Административная ответственность наступает в том случае, если совокупная стоимость причиненного ущерба не превышает ₽100 тыс. Она установлена частью 1 статьи 7.12 Кодекса об административных правонарушениях. В этом случае гражданин «отделается» административным штрафом в размере от ₽1,5 тыс. до ₽2 тыс. с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм.

Должностные лица будут наказаны на сумму от ₽10 тыс. до ₽20 тыс., юридические — от ₽30 тыс. до ₽40 тыс.

Если ущерб больше ₽100 тыс., то наступает уголовная ответственность. Она предусмотрена частью 2 статьи 146 Уголовного Кодекса страны. Наказанием станет штраф до ₽200 тыс., или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, которое могут заменить на обязательные или исправительные работы, а могут и лишить свободы на срок до 2 лет.

За совершение деяния в особо крупном размере (₽1 млн и более) предусмотрено лишение свободы сроком до 6 лет. К ответственности привлекают обычно за распространение нелегальных копий продуктов.

Про судебную практику в России

Такая практика в нашей стране уже сложилась, подчеркнул юрист Александр Шефер, руководитель компании «Списать Кредиты». По его словам, обычно к административной ответственности привлекаются люди, занимающиеся распространением в незначительных количествах пиратских копий фильмов, музыкальных произведений, книг.

«Понятно, что отследить действия каждого человека, скачивающего в интернете произведение, просто невозможно. Стоит отметить, что в последние полтора года ситуация в данном вопросе стала меняться. Это связано с введенными против России санкциями. Из-за этого страна запустила механизмы параллельного импорта. О допустимости приобретения контента без разрешения правообладателей, если правообладатели находятся в странах, введших санкции против России, сегодня говорят даже высшие должностные лица государства. В то же время, это не повод “расслабляться”», — добавил эксперт.

Он пояснил, что если на рядового пользователя могут «закрыть глаза», то коммерческая деятельность с извлечением значительной прибыли от торговли пиратским контентом, может привести к реальным уголовным делам и срокам лишения свободы.

«Впрочем, Министерство юстиции России предлагает несколько гуманизировать ответственность, предусмотренную статьей 146 Уголовного Кодекса, в связи с текущей экономической ситуацией и инфляцией, когда ₽100 тыс. вряд ли могут оцениваться как крупный размер», — добавил Шефер.

Ранее стало известно, что Россия возглавила рейтинг пиратских скачиваний сериала «Дом дракона». Телешоу вдвое обошло «Кольца власти» по количеству загрузок с пиратских торрент-трекеров. Оказалось, что в период с 7 по 21 сентября 2022 года сериал «Дом дракона» с различных пиратских ресурсов загрузили более 9 млн раз, причем на один из дней пришлось сразу 1,4 млн скачиваний. В то же время с торрентов «Кольца власти» за две недели скачали только 5 млн пользователей с рекордом 650 тыс. загрузок за одни сутки. Страной, где было больше всего скачиваний пиратских версий «Дома дракона», стала Россия.