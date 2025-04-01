Штраф 10 тысяч рублей. В России мужчин могут обязать дарить женщинам цветы

«Женщина, которая не получит цветы, обратится к нам, а мы подадим жалобу в правоохранительные органы. В первый раз штраф составит 5 тысяч рублей, со второго раза — 10 тысяч рублей. Инициатива уже внесена в нижнюю палату Госдумы», — рассказали активисты.