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Штраф 10 тысяч рублей. В России мужчин могут обязать дарить женщинам цветы

Вручать дамам букеты не просто полезно, но и необходимо. Так считают представители движения «Ты у себя одна».

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Агентство «Москва»

В разговоре с ВФокусе Mail активисты подчеркнули, что цветы помогают поднять настроение женщине. Следовательно, улучшается и атмосфера в доме.

«В современном мире женщина успевает многое, но это не все ценят. Надо же их радовать хотя бы такой мелочью. Считаем, что мужчины просто обязаны радовать своих спутниц букетами», — отметили активисты.

Они предлагают обязать сильный пол дарить женщинам цветы каждый месяц. В случае если мужчина забудет вручить букет, ему выпишут штраф.

«Женщина, которая не получит цветы, обратится к нам, а мы подадим жалобу в правоохранительные органы. В первый раз штраф составит 5 тысяч рублей, со второго раза — 10 тысяч рублей. Инициатива уже внесена в нижнюю палату Госдумы», — рассказали активисты.

Адвокат Вениамин Светин сообщил ВФокусе Mail, что такой законопроект действительно разрабатывается. «Идея хорошая, я сам считаю, что надо дарить цветы почаще. И стараюсь это делать. Нужно сделать женщин счастливее хотя бы под угрозой штрафов. Документ планируют рассмотреть 13 апреля», — рассказал эксперт.

Тем временем психолог сообщил, что мужчины, которые не дарят женщинам букеты, рискуют остаться без работы.