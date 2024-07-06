Шторм не помеха. Пираты захватили Выборг — посмотрите, как это было

Церемонию награждения самых дерзких пиратов открыл капер фестиваля — гендиректор «Фонтанки.ру» Дмитрий Витковский. «Помочило сегодня? Ух! Я надеюсь, что вы всё-таки получили заряд бодрости и хорошего настроения от нашего заплыва. Несмотря ни на что: ни на погоду, ни на дождь, мы — настоящие пираты. Мы всегда выгребаем! Вы сегодня большие молодцы. Очень круто все прошло. Я надеюсь, что в следующем году мы обязательно еще раз соберемся и что-то сделаем с погодой», — сказал Витковский.