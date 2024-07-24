Штаты или государства: как правильнее называть США

Некоторые россияне до сих пор не понимают административное устройство США. Дело в том, что наша страна разделена на регионы и республики, а США — на штаты.
Разбираемся, на самом ли деле в США штаты и почему их все же стоит называть государствами.
Штаты или государства?
У каждого штата Америки своя история и своя культура, то же касается и законов, а также налогов и системы номерных знаков.
История слова
Слово «штат» пришло из немецкого языка (Personalbestand), и означает оно «государство». В современном мире так называется административно-территориальная единица, которой присуща некоторая доля суверенитета.
Это означает, что будучи в составе США каждый штат вправе регулировать распределение бюджета и решать проблемы на внутреннем управлении.
Разница в налогах
У каждого штата свой размер налогов. Самым ярким примером считается комбинированный налог с продаж. Так, в штате Невада он составляет 8,24%, в штате Калифорния — 8,85%, в штате Вашингтон — 7,07%. Самый высокий налог в 2024 году в штате Луизиана. Там он равен 9,56%.
Собственные законы
Каждый американский штат может принимать собственные законы. Так, в Луизиане есть отдельная статья за кражу раков, в Небраске запрещено вступать в брак любому человеку с каким-либо венерическим заболеванием, а в Монтане владеть крысами, выращивать или продавать их нельзя по закону, если только цель таких действий не заключается в корме хищных птиц или рептилий.
Отсутствие единой системы номерных знаков
Регистрация автомобилей относится к юрисдикции штатов, каждый из которых устанавливает свои собственные правила.
При переезде в другой штат владельца или транспортного средства применяются правила регистрации новой территории.
Отсутствие номера на авто
А вы замечали, что в американских фильмах у некоторых машин нет номерного знака спереди? Дело в том, что в одном штате обязательным считается две таблички с номером авто — спереди и сзади. В другом важно иметь «хотя бы один номерной знак» на автомобиле, причем в законе прописано, что он должен быть прикреплен именно сзади.
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Анна Морозова