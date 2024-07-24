Штаты или государства: как правильнее называть США

А вы замечали, что в американских фильмах у некоторых машин нет номерного знака спереди? Дело в том, что в одном штате обязательным считается две таблички с номером авто — спереди и сзади. В другом важно иметь «хотя бы один номерной знак» на автомобиле, причем в законе прописано, что он должен быть прикреплен именно сзади.