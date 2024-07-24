Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штаты или государства: как правильнее называть США

В каждом штате США свои законы. Можно ли называть их государствами?

Источник: РИА "Новости"

Некоторые россияне до сих пор не понимают административное устройство США. Дело в том, что наша страна разделена на регионы и республики, а США — на штаты.

Разбираемся, на самом ли деле в США штаты и почему их все же стоит называть государствами.

Штаты или государства?

У каждого штата Америки своя история и своя культура, то же касается и законов, а также налогов и системы номерных знаков.

История слова

Слово «штат» пришло из немецкого языка (Personalbestand), и означает оно «государство». В современном мире так называется административно-территориальная единица, которой присуща некоторая доля суверенитета.

Это означает, что будучи в составе США каждый штат вправе регулировать распределение бюджета и решать проблемы на внутреннем управлении.

Разница в налогах

У каждого штата свой размер налогов. Самым ярким примером считается комбинированный налог с продаж. Так, в штате Невада он составляет 8,24%, в штате Калифорния — 8,85%, в штате Вашингтон — 7,07%. Самый высокий налог в 2024 году в штате Луизиана. Там он равен 9,56%.

Собственные законы

Каждый американский штат может принимать собственные законы. Так, в Луизиане есть отдельная статья за кражу раков, в Небраске запрещено вступать в брак любому человеку с каким-либо венерическим заболеванием, а в Монтане владеть крысами, выращивать или продавать их нельзя по закону, если только цель таких действий не заключается в корме хищных птиц или рептилий.

Отсутствие единой системы номерных знаков

Регистрация автомобилей относится к юрисдикции штатов, каждый из которых устанавливает свои собственные правила.

При переезде в другой штат владельца или транспортного средства применяются правила регистрации новой территории.

Отсутствие номера на авто

А вы замечали, что в американских фильмах у некоторых машин нет номерного знака спереди? Дело в том, что в одном штате обязательным считается две таблички с номером авто — спереди и сзади. В другом важно иметь «хотя бы один номерной знак» на автомобиле, причем в законе прописано, что он должен быть прикреплен именно сзади.

Ранее стало известно, почему в разных городах шаурму называют по-разному.

Анна Морозова