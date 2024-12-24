Античные рукописи, метро и алмаз: главные цифры уходящего года

фунтов отсудила англичанка за обиду у начальника, который отвратительно себя с ней вел. 37-летняя Никола Хайндс попросила сделать ей более щадящий график из-за беременности, и столкнулась с шовинистскими оскорблениями. Не менее пренебрежительно руководство вело себя с ней, когда она вернулась к работе после декрета. Никола не стала мириться с обидчиками, пошла в суд и выиграла по всем статьям — теперь она надеется, что вдохновит других женщин в аналогичных ситуациях бороться за свои права.