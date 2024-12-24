Античные рукописи, метро и алмаз: главные цифры уходящего года

Считая дни до окончания 2024 года, мы подводим итоги, вычисляем стоимость подарков и новогоднего стола, следим за ключевой ставкой и стараемся игнорировать остаток денег на счету.
Но кроме насущных и необходимых чисел есть и много других цифр, которые были с нами весь год и то и дело всплывали в новостях. В специальной подборке редакция ВФокусе Mail собрала 16 историй о числах, которые веселили, впечатляли и заставляли задуматься в уходящем году.
2
раза житель Москвы запутался в собственных штанах за один день. Мужчина не смог освободиться самостоятельно и вызвал спасателей — а уже через несколько часов после первого вызова он снова обратился в службу спасения за помощью.
4
процента россиян всегда обращаются к врачу в случае недомогания, согласно опросу Здоровье Mail и ВФокусе Mail. 52% опрошенных лечатся только самостоятельно, а остальные 44% — в зависимости от ситуации.
10
экскурсионных железнодорожных маршрутов курсируют по России в настоящее время. В подборке рассказали про необычные поезда, на которых можно проехать по Карелии, Байкалу, Кавказу, Центральной России и Средней Азии.
11
кошек наняла на полный рабочий день компания в Японии. Коты живут, спят и едят в офисе, а в рабочие часы гуляют среди сотрудников и общаются с ними. Менеджмент уверен, что такая мера делает офис более комфортным и снижает стресс.
60
лет мужчина возводил замок, чтобы доказать, что его школьный учитель не прав. Тот сказал, что подростку в жизни ничего не светит — в ответ на это 15-летний Джим Бишоп бросил школу, на заработанные сбережения купил участок земли и принялся возводить на нем замок. В этом году проект, давно ставший местной туристической достопримечательностью, наконец был завершен.
76
новых строк авторства Еврипида нашли археологи в этом году — это неизвестные ранее отрывки трагедий «Полиида» и «Ино», принадлежащих праотцу современного театра. В последний раз столь значительное открытие происходило в 1967 году, когда ученые обнаружили сто строк трагедии «Эрехтей».
101
год спустя в Публичную библиотеку в Патерсоне, США, вернули пьесу Уильяма Шекспира «Хроника-история Генриха Пятого». Местная жительница разбирала вещи бабушки и случайно обнаружила библиотечную книгу, не испугалась штрафов и позвонила в библиотеку. Библиотекари отметили, что издание вышло ограниченным тиражом, и сейчас стоит гораздо больше, чем в год выхода, так что они очень благодарны девушке.
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змеи в штанах попытался провезти мужчина через границу Гонконга с Китаем. Все змеи были живыми, а часть — экзотическими и ядовитыми. Впрочем, таможенная служба сразу заподозрила неладное и задержала злоумышленника.
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станций Токийского метро объехал японец, чтобы установить мировой рекорд. Он проделал это за рекордное время: 13 часов и 53 минуты. На каждой станции мужчина выходил и фотографировал себя, чтобы иметь фотофиксацию достижения, а в финале поблагодарил всех сотрудников токийского метрополитена за то, что они сделали его достижение возможным.
2 492
карата — алмаз такого размера добыли в Ботсване. Реакция президента страны, который впервые увидел камень на пресс-конференции, завирусилась в соцсетях. «Мне повезло, что я это увидел», — сообщил он чуть позже новостным телеканалам.
2 600
литров грудного молока пожертвовала нуждающимся 36-летняя жительница Огайо. Сама девушка родила троих детей, и уже после первой беременности выяснила, что ее организм выделяет очень много грудного молока. Девушка решила помочь тем, у кого молока не хватает — согласно данным благотворительных организаций, она помогла покормить других малышей 350 тысяч раз.
40 000
деревьев за двадцать лет посадил в Бразилии Хелио да Силва, бизнесмен на пенсии. Мужчина вышел на пенсию в 2002 году и с тех пор ежегодно сажал деревья на участке в городе Сан-Паулу — теперь это густой парк Тикуатира (Tiquatira Linear Park), раскинувшийся на 3,2 км в длину и 100 м в ширину. Постепенно в работе Хелио стали помогать и другие волонтеры, но абсолютное большинство деревьев мужчина высадил своими руками.
350 000
фунтов отсудила англичанка за обиду у начальника, который отвратительно себя с ней вел. 37-летняя Никола Хайндс попросила сделать ей более щадящий график из-за беременности, и столкнулась с шовинистскими оскорблениями. Не менее пренебрежительно руководство вело себя с ней, когда она вернулась к работе после декрета. Никола не стала мириться с обидчиками, пошла в суд и выиграла по всем статьям — теперь она надеется, что вдохновит других женщин в аналогичных ситуациях бороться за свои права.
1 000 000
рублей за четыре билета на «Щелкунчика» в Большом театре. Скандалы вокруг дорогих новогодних билетов на классический балет начались еще летом и не прекращаются до сих пор — причем регионы стараются не уступать Москве. Итоговая стоимость оказалась даже выше.
3 900 000
заплатили за письмо Эйнштейна о ядерном оружии на аукционе. Великий физик написал его еще в 1939 году — в тексте он предупреждал президента США Франклина Рузвельта об опасности, которую таит в себе разработка термоядерного синтеза. Письмо всю жизнь хранил у себя друг Эйнштейна Лео Сцилард, затем попало в частную коллекцию, а в этом году было выставлено на открытые торги.
6 200 000
долларов стоил банан, приклеенный к стене скотчем. Работа современного художника продавалась несколько раз в течение года, каждый раз серьезно вырастая в цене. Финальный покупатель, китайский миллиардер, съел произведение искусства — по его словам, это самый вкусный банан, что он пробовал.