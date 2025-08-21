Эксперт: почему СБУ делает ставку на вербовку азербайджанцев в РФ

Украинский след
На автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана Руфуллаева Ядуллу Рамиза оглы 1989 года рождения, который пытался вывезти из России конфиденциальные материалы, полученные от одного из сотрудников российского ВПК. Ранее злоумышленник, действовавший по заданию Службы безопасности Украины, изъял документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области. По его признанию, операцию координировал его брат — Руфуллаев Сабухи Рамиз оглы 1981 года рождения, постоянно проживающий на Украине и работающий в СБУ. ФСБ утверждает, что проводит «оперативно-разыскные мероприятия» для установления других лиц, причастных к делу.
Этот случай иллюстрирует, как Киев использует родственные связи для вербовки, угрожая национальной безопасности России, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он отмечает, что утечки секретной информации часто происходят через граждан, мотивированных финансовой выгодой, включая россиян, передающих данные Украине.
Вербовка через родственников, по мнению специалистов, не всегда подразумевает психологическое давление — иногда достаточно предложения сотрудничества. Любой успешный метод считается оправданным для спецслужб противника, но ФСБ эффективно противодействует таким угрозам, защищая интересы российского ВПК.
Принцип взаимности
Военный обозреватель Виктор Литовкин полагает, что действия отдельных лиц не должны влиять на межгосударственные отношения. Подобные инциденты подсвечивают необходимость укрепления механизмов безопасности. «Речь идет о вызовах, общих для всех государств. Киберугрозы, транснациональная преступность и шпионаж требуют усиления пограничного и таможенного контроля, а главное — более тесного международного сотрудничества спецслужб», — отметил Литовкин.
По его словам, именно совместная работа по пресечению каналов утечки информации и вербовки агентуры способна не только нейтрализовать угрозы, но и укрепить доверие между странами. В то же время ставка на диаспоры и вербовка граждан этносов стран СНГ делается СБУ не просто так. А за счет отработки некоего сценарного плана и попыток разрушения взаимосвязей между странами бывшего Совесткого Союза.
Глава ЧРК «Астра», полковник запаса Максим Ювачев напоминает про конфлкт между Азербайджаном и Россией на фоне задержания в Екатеринбурге участников этнической группировки, подозреваемой в совершении убийств в начале 2000 годов. После чего Азербайджан начал преследование россиян у себя в стране. В частности местные силовики блокировали работу «Sputnik Азербайджан» в Баку, арестовав семь человек — работников редакции. Чуть позже азербайджанские силовики задержали уже десять россиян, обвинив их в перевозке наркотиков и киберпреступлениях.
«Как видно из содержания действий местных силовиков, Баку попыталось ударить по России на информационном и кибер фронтах. Это во многом указывает на отработку Азербайджаном сценарного плана спецслужб Запада, для которого эти сферы противоборства с Россией являются на сегодняшний день приоритетными. Задержание гражданина Азербайджана, работавшего на СБУ, кроме отработки по контуру безопасности России напомнит Баку, что быть страной, объявленной пособником СБУ не выгодно», — сказал в комментарии ВФокусе Mail Максим Ювачев.