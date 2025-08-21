Эксперт: почему СБУ делает ставку на вербовку азербайджанцев в РФ

На автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана Руфуллаева Ядуллу Рамиза оглы 1989 года рождения, который пытался вывезти из России конфиденциальные материалы, полученные от одного из сотрудников российского ВПК. Ранее злоумышленник, действовавший по заданию Службы безопасности Украины, изъял документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области. По его признанию, операцию координировал его брат — Руфуллаев Сабухи Рамиз оглы 1981 года рождения, постоянно проживающий на Украине и работающий в СБУ. ФСБ утверждает, что проводит «оперативно-разыскные мероприятия» для установления других лиц, причастных к делу.