Шпион в кармане: как не позволить смартфону следить за вами

Робин Квятковский, исследователь проблем кибербезопасности в компании-разработчике ПО «Касперский», рассказал изданию Le Parisien, как за нами шпионят смартфоны, в каких целях они это делают и как избежать слежки. Об этом пишет ИноСМИ.
По мнению Квятковского, «шпионят» — это очень резкое слово, если имеются в виду устройства связи без вирусов, благодаря которым хакеры воруют конфиденциальную информацию. Любой смартфон всего лишь следит за действиями человека и передает информацию приложениям, сайтам и программному обеспечению. И все это он почти все время делает в рекламных целях.
Опасаться этого не стоит, так как все собранные данные в Сети анонимизируются, чтобы создавать обобщенные профили покупателей, а не работать с конкретными личностями. Ситуация становится опасной, если вся информация попадает в руки хакеров.
Квятковский упомянул недавнюю ситуацию, когда пользователям показывали рекламу программного обеспечения, которое они, скорее всего, захотели бы приобрести. Однако на самом деле ссылки вели на вредоносное ПО, которое могло украсть пароли людей, которые перешли на сайты.
Следовательно, смартфоны не «шпионят», а только следят за нашими действиями. Более того, они не подслушивают разговоры.
Так, например, вы, возможно, замечали, что что-то упоминаете в разговоре, а через пару дней в браузере появляется реклама, связанная с этой темой.
Однако мы забываем, что ранее видели десятки похожих реклам, но просто забыли об этом. Может сложиться впечатление, что телефон знает о нас все, но это иллюзия.
Как не позволить телефону следить за вами
Во-первых, следует внимательно читать пользовательское соглашение и условия использования того или иного приложения. Однако сейчас встречается ситуация, когда отказ от предоставления персональных данных равносилен отказу от дальнейшего использования.
Тем не менее, надо знать, какие разрешения требует то или иное приложение, прежде чем устанавливать его. Если, например, программа для редактирования фото просит дать доступ к текстовым сообщениям, вероятно, стоит поискать что-то другое.
Полезные привычки специалиста
Квятковский рассказал, что он использует приложения-блокировщики, чтобы видеть как можно меньше рекламы.
Также специалист пользуется правилом, которое сегодня доступно всем —нажимает на «использовать один раз», если, например, программа требует доступ к геолокации.
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