Шпион в кармане: как не позволить смартфону следить за вами

Опасаться этого не стоит, так как все собранные данные в Сети анонимизируются, чтобы создавать обобщенные профили покупателей, а не работать с конкретными личностями. Ситуация становится опасной, если вся информация попадает в руки хакеров.



Квятковский упомянул недавнюю ситуацию, когда пользователям показывали рекламу программного обеспечения, которое они, скорее всего, захотели бы приобрести. Однако на самом деле ссылки вели на вредоносное ПО, которое могло украсть пароли людей, которые перешли на сайты.