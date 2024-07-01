Шотландские лесные коты впервые за пять лет принесли потомство в природе

Добавим, шотландские лесные коты находятся на грани полного исчезновения. Чтобы защитить их от вымирания, сотрудники Королевского зоологического общества Шотландии активно разводят их в неволе, стараясь уменьшить долю генов, полученных от домашних кошек. В прошлом году рожденных в питомниках особей начали возвращать в естественную среду обитания. Для реинтродукции выбрали национальный парк Кернгормс на Северо-Шотландском нагорье. До 2026 года туда хотят выпустить в общей сложности 60 шотландских лесных котов. Конечная цель — создать самоподдерживающую популяцию примерно из 40 животных. Согласно планам зоологов, из Кенгормса лесные коты начнут расселяться и в другие регионы Шотландии.