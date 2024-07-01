Шотландские лесные коты впервые за пять лет принесли потомство в природе

Шотландские лесные коты, которых реинтродуцировали в национальный парк Кернгормс летом 2023 года, впервые принесли потомство. Об этом сообщило Королевское зоологическое общество Шотландии.
Коты дали потомство около двух месяцев назад. Зоологи сделали такой вывод, проанализировав активность двух самок по их GPS-передатчикам. Позднее камера-ловушка запечатлела одну из кошек с двумя детенышами. Ученые предполагают, что отцами котят стали самцы, также выпущенные в природу прошлым летом.
Это первый известный за последние пять лет случай размножения шотландских лесных котов в природе. Есть надежды, что дальнейшая реинтродукция этих редких хищников и их размножение помогут создать самодостаточную дикую популяцию.
Добавим, шотландские лесные коты находятся на грани полного исчезновения. Чтобы защитить их от вымирания, сотрудники Королевского зоологического общества Шотландии активно разводят их в неволе, стараясь уменьшить долю генов, полученных от домашних кошек. В прошлом году рожденных в питомниках особей начали возвращать в естественную среду обитания. Для реинтродукции выбрали национальный парк Кернгормс на Северо-Шотландском нагорье. До 2026 года туда хотят выпустить в общей сложности 60 шотландских лесных котов. Конечная цель — создать самоподдерживающую популяцию примерно из 40 животных. Согласно планам зоологов, из Кенгормса лесные коты начнут расселяться и в другие регионы Шотландии.
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Айгуль Сабитова