Шотландские биологи выпустят в пруды сотни медицинских пиявок

«Интродуцировать паразитов»

В озеро, где еще сохранился исчезающий вид пиявок Hirudo medicinalis, ученые заходят только в высоких болотных сапогах. Крейг Макадам, директор по охране беспозвоночных благотворительной организации Buglife, пока нашел на Шотландском высокогорье только три места, где эти существа все еще обитают. Когда-то лекарственных пиявок здесь было много, но в конце XVIII века врачи обратили на них свое пристальное внимание — и за полтора столетия популяция была почти истреблена по всей Великобритании. В медицинских целях, конечно. Сегодняшние ученые решили исправить этот факт и вернуть лекарственных пиявок в шотландские пруды и ручьи.

Вряд ли этому обрадуются лягушки, тритоны, водоплавающие птицы, олени и другие местные животные. Все эти виды — типичные жертвы червей. Пиявки реагируют на малейшие вибрации в воде, подплывают и впиваются тремя сильными челюстями, чтобы напиться крови. Тогда зачем ученым, охраняющим дикую природу в национальном парке Хайленд, так портить жизнь местным обитателям?

Зоологи уже отобрали 14 пиявок в одном из обнаруженных мест обитания. Поселили их в аквариумах в небольшой лаборатории в Шотландском высокогорье и рассчитывают, что пиявки в следующем года начнут размножаться.

Цель проекта — получить в лаборатории сотни особей и выпустить их в естественную среду на территории парка для повторного заселения.

Ученые также разводят для выпуска на волю в Хайленд беркутов, бобров, диких кошек и других крупных животных. Но уверены, что восстанавливать экосистему нужно со всеми ее составляющими, даже с самыми мелкими, неприятными и кровососущими. И даже если их ценность до конца не ясна.

Если мы реинтродуцируем мегафауну, такую как волки и рыси, мы должны интродуцировать и их паразитов. Крейг Макадам директор по охране беспозвоночных благотворительной организации Buglife

«Это неотъемлемая часть восстановления и сохранения здоровых экосистем. Это ничем не отличается от работы с большим приятным животным», — поделился Крейг Макадам.

Из медицинских в охраняемые

С конца XVIII до начала XX века пиявок использовали для кровопускания, пытаясь так лечить болезни. Их миллионами собирали и экспортировали за границу. Даже стали выпускать специальные банки для хранения лекарственных пиявок. Хотя с развитием современной медицины активное использование червяков прекратилось, на сегодня это один из 37 приоритетных видов, охраняемых по программе с говорящим названием «Виды на грани».

Но для повторного заселения местности пиявками есть еще одно важное препятствие. Их среда обитания тоже почти потеряна. Для процветания им нужны неглубокие теплые пруды с плавающей растительностью, каменистыми берегами (для откладывания потомства) и большой популяцией амфибий (для питания).

Еще несколько дней назад в Шотландии было только два таких озера, сейчас их три. Еще 18 небольших изолированных популяций наблюдают и охраняют в Англии и Уэльсе.

Тем временем Национальная служба здравоохранения Великобритании снова ввела по всей стране рекомендации использовать пиявок в медицинских целях. Их природные антикоагулянты помогают поддерживать кровообращение во время операций. Однако для этого закупают только средиземноморскую разновидность Hirudo verbana, которую специально выращивают в Уэльсе. А Hirudo medicinalis защищена законом, который запрещает их сбор и эксплуатацию.