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SHOT: молодежь в России начинает подсаживаться на кофейный снюс

Telegram-канал SHOT сообщает, что молодежь в России активно перенимает тренд из США и подсаживается на так называемый кофейный снюс.

Источник: Freepik

Как отмечается в материале, популярность продукта связана с тем, что он заряжает энергией, при этом его «можно скупать пачками, потому что не требуют паспорт».

Вместе с этим врачи предупреждают — такой «лайфхак» опасен: возможны передозировка, скачки давления, проблемы с сердцем, особенно у подростков.

Ранее сообщалось, что на фоне введённого в марте этого года запрета на продажу подросткам энергетических напитков молодые люди начали заменять их другими тонизирующими продуктами.

Подробнее по теме — в материале RT.