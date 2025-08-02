SHOT: молодежь в России начинает подсаживаться на кофейный снюс

Как отмечается в материале, популярность продукта связана с тем, что он заряжает энергией, при этом его «можно скупать пачками, потому что не требуют паспорт».
Вместе с этим врачи предупреждают — такой «лайфхак» опасен: возможны передозировка, скачки давления, проблемы с сердцем, особенно у подростков.
Ранее сообщалось, что на фоне введённого в марте этого года запрета на продажу подросткам энергетических напитков молодые люди начали заменять их другими тонизирующими продуктами.
Подробнее по теме — в материале RT.