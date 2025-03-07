SHOT: Калюжный попросил отправить его в оркестровые войска

Актер Глеб Калюжный попросил отправить его в оркестровые войска, передает SHOT.
По данным канала, через две недели он должен будет пройти медкомиссию. Предварительно у актера категория А, и он отправится в армию в ближайший призыв. Он бы хотел продолжить заниматься музыкой в армии, однако шансов попасть в оркестровые войска у него немного. Вероятнее всего, его оправят в морскую пехоту или ВДВ.
Накануне 26-летний Калюжный посетил Пресненский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Москве на Красной Пресне с адвокатом и директором Григорием Суховым. В ходе допроса следователь занимался деталями уголовного дела о его уклонении от службы в армии (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Актеру вручили повестку, обязывающую его явиться в единый пункт призыва 20 марта.