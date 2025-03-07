SHOT: Калюжный попросил отправить его в оркестровые войска

По данным канала, через две недели он должен будет пройти медкомиссию. Предварительно у актера категория А, и он отправится в армию в ближайший призыв. Он бы хотел продолжить заниматься музыкой в армии, однако шансов попасть в оркестровые войска у него немного. Вероятнее всего, его оправят в морскую пехоту или ВДВ.