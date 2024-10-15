Шопоголики? Психиатр раскрыл, кто и почему чаще делает спонтанные покупки

Высокая активность и частые покупки в интернете — это веяние времени. Думаю, что если внимательно посмотреть эти социологические исследования, то принципиальной разницы между группой 18−23 года или 23−30 лет и 30−40 лет, скорее всего, не будет. Бóльшая часть людей, получив такую возможность, естественно, экономит свои силы и время для того, чтобы не ходить по магазинам.