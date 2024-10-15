Шопоголики? Психиатр раскрыл, кто и почему чаще делает спонтанные покупки

По данным ВЦИОМ, в молодежной группе 18−23 лет сосредоточены наиболее активные онлайн-потребители: каждый пятый из их числа совершает заказы в интернете несколько раз в неделю и чаще, а общая доля регулярных онлайн-покупателей в этой группе достигает рекордных 81%.
Почему так происходит, aif.ru рассказал д. м. н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Шмилович:
— Комментируя данные ВЦИОМ о том, что в молодежной группе 18−23 лет сосредоточены наиболее активные онлайн-потребители, можно сказать о том, что это не имеет под собой какой-либо психопатологической основы.
Высокая активность и частые покупки в интернете — это веяние времени. Думаю, что если внимательно посмотреть эти социологические исследования, то принципиальной разницы между группой 18−23 года или 23−30 лет и 30−40 лет, скорее всего, не будет. Бóльшая часть людей, получив такую возможность, естественно, экономит свои силы и время для того, чтобы не ходить по магазинам.
Юлия Тутина, Aif.ru: Может ли этот шопоголизм быть связан с активной и навязчивой рекламой в соцсетях и интернете?
Андрей Шмилович: Я не думаю, что реклама стала более активной и навязчивой, чем год, 10 или даже 20 лет назад. Но также я не считаю это шопоголизмом. Шопоголизм — это достаточно серьезное расстройство психики, которое диагностируется не только по частоте и количеству покупок в магазинах.
— Почему молодые люди покупают порой бесполезные вещи без каких-либо раздумий?
— Подобное случается и не только среди молодых людей, это может быть связано с большим количеством различных обстоятельств. От самых простых банальных невротических переживаний до каких-либо уже серьезных психопатологических расстройств, маниакальных состояний, бредовых расстройств, расстройств сознания и чего-то еще в структуре тех или иных заболеваний. Но это было, есть и остается в едином, крайне небольшом проценте случаев. Бóльшая часть так называемых спонтанных покупок бесполезных вещей, происходит по причине обычной человеческой импульсивности.
— Возможно ли перерасти этот шопоголизм, или это уже можно отнести к особенностям поколения?
— Еще раз хочу сказать, что это не шопоголизм, и не нужно из этого делать некий социальный молодежный дефект.
— Как можно отучить от частых эмоциональных покупок?
— Не думаю, что это необходимо делать. И вообще не считаю, что кто-то должен на себя брать ответственность кого-то учить. Тем более, за целое поколение людей.